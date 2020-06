Le Huawei P30 Pro New Edition est disponible en France avec les applis Google à 730 €

Huawei relance le P30 Pro dans une nouvelle édition. Le smartphone est désormais disponible en France un peu plus de deux semaines après son lancement en Allemagne. Il est proposé au tarif de 730 € dans une unique version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, c’est 170 € de moins que le P30 Pro standard dans la même configuration. Cerise sur le gâteau, cette édition recyclée hérite de la certification Google et propose les services et applications de la firme de Mountain View.

Malgré ses deux ans d’âge, le Huawei P30 Pro reste un smartphone digne de s’inviter à la table des grands en 2020. Il reste d’autant plus populaire qu’il s’agit du dernier modèle de la gamme à profiter des services Google. Le constructeur a bien compris qu’il lui restait toujours une carte à jouer : surfer à fond sur cet avantage. Le Huawei P30 Pro New Edition qui a été officialisé à la mi-mai et était jusqu’ici disponible uniquement en Allemagne. Il arrive enfin en France.

Huawei P30 Pro Nouvelle Edition : quelles sont les nouveautés ?

Cette nouvelle édition du Huawei P30 Pro se distingue essentiellement par un nouveau coloris spécial hérité du Huawei P40 Pro : le Silver Frost. C’est d’ailleurs la seule version disponible sur le site du constructeur. Le noir et l’Aurora de l’ancienne version tirent ainsi leur révérence. Autre particularité : le nouveau smartphone n’est proposé que dans la configuration la plus puissante, celle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour le reste, on retrouve le même écran OLED en définition Full HD+ de 6,47 pouces, un SoC Kirin 980 qui assure des performances toujours au top. Le smartphone dispose par ailleurs du même quadruple capteur photo que la version standard : 40+20+8 MP en plus d’un module ToF et d’un capteur de 32 MP pour les selfies.

Le Huawei P30 Pro New Edition est disponible sur le site du constructeur. Vous pouvez vous le procurer dès maintenant au tarif de 739,99 € contre 899,99 € pour le P30 Pro standard en version 8/256 Go. Pour toute commande, Huawei offre les écouteurs Freebuds 3i ainsi qu’une coque en silicone d’une valeur de 135 €.