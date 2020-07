EMUI 11 : Huawei promet des applications Android plus rapides grâce à la mise à jour

EMUI 11 va améliorer les performances des applications Android. Grâce à une nouvelle « technologie distribuée », Huawei cherche en effet à rendre les applications et son interface logicielle plus rapide. Cerise sur le gâteau, cette nouvelle surcouche va améliorer la fluidité de l’écosystème de la marque chinoise. Explications.

D’après les informations glanées par nos confrères de Huawei Central, la mise à jour EMUI 11 intègre une technologie intitulée « technologie distribuée ». L’intégration de cette technologie avait déjà été évoquée par le Dr. Wang Chenglu, président de la section Ingénierie logicielle chez Huawei, il y a quelques semaines.

Avec la mise à jour EMUI 11, Huawei améliore la connectivité de son écosystème

Selon le média spécialisé, la mise à jour va donner un coup de fouet aux performances des applications Android. Plus concrètement, la nouveauté va permettre aux utilisateurs de passer des appels vidéo en HD à partir de plusieurs appareils Huawei. Par exemple, vous pourrez répondre à un appel vidéo sur Huawei Meetime, la réponse à Google Duo, sur votre smartphone, votre enceinte intelligente ou via votre téléviseur. Evidemment, il faut absolument être équipé de produits estampillés Huawei.

Avec EMUI 11, il sera aussi possible de partager en quelques clics le flux vidéo d’un drone au sein d’un appel vidéo de groupe ou de transférer des documents facilement entre votre ordinateur et votre smartphone. L’objectif de Huawei est que la caméra, les microphones ou l’écran de tous les appareils de son écosystème soient accessibles sur n’importe quel terminal où que vous soyez. Huawei Central parle d’une « connectivité transparente » qui rappelle beaucoup les ambitions affichées par Apple.

Huawei présentera les nouveautés de la mise à jour EMUI 11 dans le courant du troisième trimestre 2020 dans le cadre de la Huawei Developer Conference 2020. Le constructeur chinois déploiera ensuite la mise à jour dès le mois de septembre, en commençant par les Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro+. Pour rappel, EMUI 11 est basé sur une version open source d’Android 11. On vous en dit plus dès que possible sur EMUI. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

