Huawei EMUI 10 : la mise à jour Android 10 arrive maintenant sur les Honor 8X

Huawei continue le déploiement de la mise Android 10, accompagnée de sa surcouche maison EMUI 10, sur les smartphones milieu de gamme de sa filiale Honor. Le constructeur chinois va maintenant pousser la mise à jour sur le Honor 8X, un téléphone lancé en 2018, d’ici la fin du mois de janvier 2020.

Après avoir été cantonné à la version beta pendant plusieurs mois, le Honor 8X va désormais passer à la version stable d’Android 10. D’après nos confrères de Huawei Central, le groupe a annoncé le déploiement imminent de la mise à jour EMUI 10 sur le smartphone.

« Honor a clôturé le programme bêta d’EMUI 10 pour les Honor 8X et nous sommes donc arrivés aux dernières étapes de la sortie de la version stable d’Android 10. Le firmware devrait être disponible d’ici la troisième semaine de janvier 2020 » annonce un porte parole d’Honor. Pour rappel, Honor avait déjà annoncé l’arrivée de la mise à jour sur les Honor 8X en novembre dernier. La marque a visiblement été contrainte de repousser de quelques semaines le début du déploiement.

Lire également : notre test complet du Honor 8X

Comment installer Android 10 avec Magic UI 3.0 sur le Honor 8X

Comme toujours, Huawei lancera d’abord le déploiement de la mise à jour en Chine. Au vu des habitudes du groupe, on peut s’attendre à voir débarquer Android 10 en France vers la moitié du mois de février. On vous conseille de vérifier si la mise à jour est proposée à ce moment là en suivant la manoeuvre ci-dessous :

Allez dans les Paramètres de votre téléphone

de votre téléphone Rendez-vous dans la section Système

Appuyez ensuite sur Mise à jour logicielle

Enfin, cliquez sur Rechercher les mises à jour

Appuyez sur Télécharger et installer

Sur les smartphones Honor, EMUI 10 s’intitule Magic UI 3.0. Il s’agit, à quelques détails près, de la même interface qu’EMUI 10, avec les mêmes fonctionnalités, dont un mode sombre à l’échelle du système ou un mode GPU Turbo amélioré pour les sessions de gaming les plus exigeantes. Pour rappel, la mise à jour EMUI 10 a déjà installé par 10 million de smartphones dans le monde.On vous en dit plus dès que possible sur le déploiement d’Android 10 chez Honor et Huawei.

Source : Huawei Central