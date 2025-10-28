Voici combien de ventes Tesla a perdu à cause des prises de position d’Elon Musk

Depuis qu’Elon Musk multiplie les prises de position politiques, l’image de Tesla s’effrite. Une étude montre que cette exposition médiatique a fini par détourner une partie des utilisateurs, au profit de ses concurrents.

Depuis le rachat de Twitter en 2022, Elon Musk ne se contente plus d’être le patron de Tesla. Ses prises de position politiques marquées, notamment son soutien affiché à Donald Trump et au parti républicain, ont profondément modifié sa réputation. L’entrepreneur, autrefois symbole d’innovation et de progrès, divise désormais l’opinion. Et cette image brouillée semble avoir eu des conséquences directes sur les ventes de Tesla.

D’après une étude du National Bureau of Economic Research (NBER) menée par des chercheurs de Yale, Tesla aurait perdu entre un et 1,26 million de ventes de voitures électriques aux États-Unis entre octobre 2022 et avril 2025. Selon les chercheurs, cette baisse correspond à une chute de 67 % à 83 % des ventes potentielles. Ils expliquent cette tendance par un rejet massif de la marque dans les zones démocrates, où l’électrique est pourtant le plus populaire.

Elon Musk aurait fait perdre plus d’un million de ventes à Tesla à cause de ses prises de position politiques

L’étude met en avant un phénomène baptisé “effet partisan Musk”. Ce terme désigne la manière dont le comportement politique d’un dirigeant peut influencer directement les ventes de son entreprise. Dans le cas de Tesla, les chercheurs ont constaté une hausse parallèle des ventes d’autres marques de voitures électriques et hybrides, comme Hyundai, Ford, Kia ou GM, qui ont gagné jusqu’à 22 % sur la même période. Les utilisateurs déçus par l’entreprise d’Elon Musk ne se sont pas détournés de l’électrique, mais ont préféré soutenir d’autres constructeurs.

Le recul de Tesla ne se limite pas aux États-Unis. En Europe aussi, les ventes s’effondrent : selon les chiffres de l’ACEA, elles ont été divisées par deux au début de l’année 2025. Alors que le marché de l’électrique progresse de près de 30 %, la marque souffre d’un manque d’innovation face à une concurrence plus agressive, mais aussi de la mauvaise image d’Elon Musk, qui fait fuir une partie des acheteurs. Entre 2021 et 2025, la part des électeurs démocrates ayant une opinion négative du patron est passée de 28 % à 92 %. Cette évolution montre à quel point le fabricant est désormais marqué par les opinions politiques de son dirigeant.