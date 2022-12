Elon Musk espère implanter un ordinateur Neuralink dans le cerveau humain dès 2023

Bien qu’Elon Musk a été occupé ces dernières semaines avec Twitter, cela n’a pas empêché son autre société Neuralink de faire des progrès considérables. Celle-ci vise à créer des implants permettant une ligne de communication directe entre le cerveau humain et les ordinateurs.

Neuralink, la startup de neurotechnologie dirigée par le twittos en chef Elon Musk, a présenté plus tôt dans la matinée sa démo technologique tant attendue et souvent retardée. L’année dernière, l’entreprise avait impressionné après avoir montré un singe jouant à Pong par la pensée. Cette fois-ci, Neuralink est allé encore beaucoup plus loin.

Qu’est-ce que Neuralink ?

Tout d’abord, un petit rappel sur ce qu’est Neuralink. L’entreprise fondée en 2016 par Elon Musk a pour but de développer un système qui relie directement le cerveau humain à une interface informatique. Le milliardaire pense que cette technologie, dont une partie est implantée directement dans le cerveau, permettra un jour à l'esprit humain de contrôler des gadgets et des programmes simplement par la pensée, ce qui pourrait ouvrir un tout nouveau monde pour les personnes souffrant de troubles cérébraux et de conditions telles que la paralysie.

Grâce à cette technologie, l’entreprise espère dans un premier temps aider les personnes souffrant de lésions cérébrales à communiquer et se déplacer. Elon Musk a également déclaré qu'il était convaincu que Neuralink pourrait restaurer la vision même si une personne n'avait jamais vu auparavant et était née aveugle.

Elon Musk a répété sur scène que notre façon d’utiliser nos smartphones et nos ordinateurs était inefficace, puisque nous sommes actuellement dépendants de plusieurs facteurs, dont notamment la rapidité de nos doigts pour taper sur les claviers. Cela ne nous permet donc pas d’effectuer un échange de données à grande vitesse, et donc d’exploiter toute la puissance de nos machines. Grâce à Neuralink, qui permettrait une communication directe avec nos appareils, il serait possible de communiquer beaucoup plus rapidement.

Elon Musk montre un singe taper sur un clavier virtuel par la pensée

Jusqu’à présent, Neuralink n’avait testé son implant que chez des singes, entrainés à jouer à Pong. Avec deux puces Neuralinks implantées dans la zone du cortex moteur de son cerveau, le singe était capable de jouer à Pong en utilisant exclusivement son cerveau. Il était alors possible pour lui de déplacer les curseurs par la pensée.

Durant la conférence d’aujourd’hui, Neuralink a montré un autre singe manipuler un clavier à l'écran par la pensée. C'est assez incroyable en soi, même si Elon Musk a précisé en plaisantant que Sake le singe ne fait que déplacer un curseur sur un clavier virtuel. En effet, comme c'est un singe, il ne sait pas écrire. D’autres vidéos de Sake en action ont montré le singe manipulant son clavier virtuel tout choisissant sa friandise pour accomplir sa tâche.

Évidemment, Elon Musk a voulu rassurer les spectateurs sur le bien-être des animaux. « C'est important de montrer que Sake aime vraiment faire la démo. Il n'est pas attaché à la chaise ou autre. Les singes aiment vraiment faire les démonstrations. Et ils ont droit à des smoothies à la banane, donc c'est un jeu amusant. Je pense que ce que j'essaie de dire, c'est que nous nous soucions du bien-être des animaux. Et je suis sûr que nos singes sont plutôt heureux », a déclaré Musk.

Neuralink veut tester son implant sur l’homme d’ici 6 mois

La plus grosse annonce de la conférence concerne probablement les essais chez l’homme. Elon Musk a déclaré que Neuralink souhaitait commencer les essais cliniques sur l'homme dans six mois, et que l'une de ses premières applications ciblées est la restauration de la vision. Cependant, ces tests chez l’humain devront d’abord être approuvés par les autorités compétentes.

« Nous voulons être extrêmement prudents et certains qu'il fonctionnera bien avant de mettre un dispositif dans un humain, mais nous avons soumis, je pense, la plupart de nos documents à la FDA et nous pensons que probablement dans environ six mois, nous devrions être en mesure d'avoir notre premier Neuralink dans un humain », a déclaré Musk. Pour l’instant, Neuralink a reçu de l'agence la désignation Breakthrough Device Designation en juillet 2020. Ce programme permet aux patients et aux soignants d'accéder plus rapidement aux traitements et aux dispositifs médicaux prometteurs en accélérant leur développement et les tests réglementaires.