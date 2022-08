Neuralink : l’implant cérébral d’Elon Musk sera présenté le 31 octobre 2022

Elon Musk vient de confirmer la nouvelle sur Twitter : une nouvelle conférence Neuralink se tiendra le 31 octobre 2022. Visiblement, il faudra s'attendre à une présentation/démonstration du fameux implant cérébral développé par la société depuis plusieurs années.

Neuralink s'apprête enfin à sortir d'un long silence, et compte enfin en dire plus sur les avancées effectuées sur le développement du fameux implant cérébral. En effet, Elon Musk a confirmé sur Twitter qu'une nouvelle conférence “Show & Tell” Neuralink se tiendra le 31 octobre 2022.

Le milliardaire n'est pas rentré dans les détails, on espère toutefois que la société procédera à une première démonstration en direct des capacités de cet implant. La dernière démo en date a eu lieu en avril 2021. On y voyait un singe jouer à Pong par “la pensée”, grâce aux capacités de la puce implantée dans son cerveau.

La conférence de la dernière chance pour Neuralink ?

Quoi qu'il en soit, Neuralink joue gros avec cette conférence. En effet, la société n'a pas encore commencé les tests sur des sujets humains, la FDA (Food and Drug Administration) n'ayant toujours pas donné son approbation. Il faut rajouter à cela plusieurs départs importants dans les rangs de l'entreprise. En effet, six cofondateurs (sur les huit initiaux) du projet ont décidé de claquer la porte de Neuralink lors de ces dernières semaines.

Il ne reste donc plus qu'Elon Musk et l'ingénieur Dongjin “DJ” Seo. En effet, le président de Neuralink Max Hodak a quitté la compagnie en mai 2021, avant d'investir et de devenir l'un des cadres en février 2022 du principal concurrent de Neuralink, à savoir la startup Synchron.

Neuralink progress update show & tell on October 31 st (Halloween) — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2022

Rappelons que cet adversaire a déjà une longueur d'avance sur la société d'Elon Musk, puisqu'elle a reçu le feu vert de la FDA pour procéder aux tests sur des humains depuis juillet 2021. Un premier essai clinique réalisé en Australie sur quatre patients s'est montré concluant, prouvant que l'implant cérébral restait sans danger pour la vie du sujet un an après l'intervention.

Il y a quelques jours, nous avons d'ailleurs appris qu'Elon Musk aurait approché les responsables de Synchron. Il ne serait pas question d'un rachat, le milliardaire cherchant simplement à investir à son tour dans la startup. Il faut dire que les rapports entre le patron de Tesla et les cadres de Neuralink sont plutôt tendus, le milliardaire jugeant que l'entreprise ne va pas assez vite dans le processus de développement.