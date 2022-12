Les smartphones pourraient bientôt compliquer le travail des astronomes, voilà pourquoi

L’IAU (Union astronomique internationale) a publié un communiqué de presse dans lequel elle exprime son inquiétude face à la multiplication du nombre de satellites en orbite basse dans nos cieux. La luminosité excessive de ces objets spatiaux empêche le travail des astronomes.

Le problème est si grave que l’Union astronomique internationale a créé un Centre pour la protection du ciel sombre et tranquille contre les interférences des constellations de satellites. C’est le lancement de BlueWalker 3, le plus gros et le plus lumineux des satellites commerciaux jamais mis en orbite, qui a poussé les scientifiques à interpeller les autorités. Selon les mesures des astronomes, cet astronef qui déploie des antennes spatiales sur 64 mètres carrés est l’objet céleste le plus lumineux jamais observé. Il laisse des traînées dans le ciel qui créent une forte pollution lumineuse et rendent impossible l’observation précise du ciel.

La situation est encore plus grave qu’on ne l’imagine. AST SpaceMobile, concepteur et fabricant du BlueWalker 3, a l’intention de lancer 243 satellites de ce type, sur 16 plans orbitaux à une altitude de 730 kilomètres en moyenne. L’intention de la compagnie est de proposer un réseau cellulaire basé sur ces antennes spatiales qui permettra aux smartphones actuels de se connecter aux satellites, sans besoin d’un équipement spécifique. C’est peu ou prou ce genre de service que proposent déjà Huawei avec le Mate 50 ou encore l’iPhone 14.

Le satellite BlueWalker 3 est si lumineux qu'il empêche de voir les étoiles dans le ciel nocturne

En plus d’éclipser toutes les étoiles, sauf les plus brillantes, le BlueWalker 3 utilise des fréquences radio terrestres, ce qui empêche les radioastronomes de travailler. Le projet d’AST SpaceMobile constitue également un danger pour les constellations (commerciales ou non) déjà en place. Le risque de collision n’est apparemment pas négligeable.

L’IAU est une ONG internationale, mais elle a peu de pouvoir face aux grandes entreprises américaines de l’aérospatiale. C’est pourquoi elle cherche à entrer en partenariat avec ces dernières plutôt que de les confronter. L’organisme déclare : « L’IAU admet que les nouvelles constellations de satellites ont un rôle important dans l’amélioration des communications au niveau mondial. Cela dit, leur interférence avec les observations astronomiques pourrait sévèrement entraver notre compréhension du cosmos. Leur déploiement devrait de ce fait être mené en tenant compte de leurs effets secondaires et avec les efforts nécessaires pour minimiser leur impact sur l’astronomie ».

Source : IAU