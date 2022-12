Il se fait voler 300 iPhone, Elon Musk se fiche de sa statue insolite, c’est le récap

Un homme s’est fait dérober 300 iPhone juste après les avoir achetés, tous les Chromecast ont droit à une grosse mise à jour, la statue d’Elon Musk n’a pas intéressé le milliardaire… bienvenue dans le récap de la veille !

Certaines personnes ont décidément les yeux plus gros que le ventre, et ce n’est pas cet homme qui a acheté 300 iPhone qui dira le contraire. Alors que celui-ci se faisait dérober son butin par des voleurs, les créateurs de l’immense statue d’Elon Musk essuyaient un refus assez humiliant de la part de leur idole. Pendant ce temps, Google a mis à jour tous ses Chromecast, même les plus anciens.

Voici l’utilisateur Apple le plus malchanceux du monde

Un homme de 27 ans est entré dans un Apple Store pour acheter 300 iPhone… avant de se faire rattraper par la réalité. À peine sorti du magasin, celui-ci se fait repérer par des voleurs qui l’agressent sur le champ et lui volent un sac contenant 125 smartphones. Il a plus tard expliqué qu’il comptait les revendre via sa propre société. Heureusement, la victime s’en est sortie sans blessures.

Google déploie une mise à jour pour tous ses Chromecast

Vous n’avez toujours pas changé votre Chromecast depuis le premier modèle de 2013 ? Google pense toujours à vous. En effet, la firme de Mountain View a déployé hier une grosse mise à jour pour ses Chromecast, qui bénéficient chacun désormais d’Android 12. Forcément, certains utilisateurs ont rencontré quelques accrocs, que l’on espère bientôt réglés par le constructeur.

Ils veulent attirer l’attention d’Elon Musk et se plantent totalement

Vous souvenez-vous de cette immense statue d’Elon Musk avec un corps de chèvre ? Alors vous ne serez sûrement pas surpris d’apprendre que le milliardaire a complètement ignoré l’initiative, au grand dam de ses créateurs qui ont tout de même dépensé 600 000 dollars pour la construire. Ces derniers espéraient obtenir une belle publicité pour leur cryptomonnaie. C’est raté.

