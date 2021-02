Citroen AMI : le constructeur rappelle les citadines électriques pour les “moderniser”

Citroën contacte contacte en ce moment les clients de l'AMI pour les informer d'une “campagne de contrôle et de modernisation”. Le constructeur immobilisera chaque véhicule durant trois semaines, suite à la découverte de nombreux défauts de fabrication graves.

La Citroën AMI n'est pas depuis longtemps sur le marché. La petite citadine électrique sans permis vendue à partir de 6000 € n'est disponible depuis le 11 mai 2020, et, déjà, Citroën annonce le rappel de tous les modèles en circulation. On relève d'ailleurs le choix des mots du constructeur, qui préfère parler de “campagne de contrôle et de modernisation” que de rappel proprement dit.

Il faut pourtant le souligner : les problèmes de fabrication sont encore beaucoup trop nombreux sur ce véhicule. La Citroën AMI a en effet des problèmes d'étanchéité, de batterie, de soudures dans le soubassement, et même au niveau du frein à main. Pour ne rien arranger, la qualité des serrures est critiquée par certains clients qui se sont retrouvés avec une portière bloquée.

Citroën rappelle l'AMI pour réparer ses nombreux défauts de conception

Sans compter divers dispositifs qui ne respirent clairement pas la qualité – comme par exemple le moteur d'essuie-glace qui a tendance à se bloquer, ou le système de freinage. Pour remédier à tout cela et ne pas associer une image négative à l'AMI, Citroën a donc décidé de prendre sur lui, et de rappeler l'ensemble du parc. Ce rappel est progressif : le constructeur informe un à un les clients.

Concrètement, ce rappel implique que votre Citroën AMI sera immobilisée pendant trois semaines. Citroën ne vous laissera néanmoins pas sans solution de mobilité. Le constructeur propose au choix le prêt d'une autre AMI, d'un véhicule avec permis, autre offre de transport ou abonnement Free2Move. Pour leur faire oublier ce contre-temps, Citroën offre également aux clients de l'AMI un bon d'achat Fnac.com de 100 €, et une extension de garantie d'un an.

Notez par ailleurs que vous n'aurez pas besoin d'emmener vous-même la petite voiture dans un centre de réparation : Citroën viendra la chercher directement chez vous. Pour ceux que cela intéresse, voici une liste précise des points de contrôle et de modernisation :

Étanchéité : injection d'un composant au niveau de la zone du pavillon et modification du réglage des portières.

injection d'un composant au niveau de la zone du pavillon et modification du réglage des portières. Portes : contrôle des systèmes d'ouverture et de fermeture, changement des serrures conducteur et passager.

contrôle des systèmes d'ouverture et de fermeture, changement des serrures conducteur et passager. Moteur d'essuie-glaces : contrôle et changement pour éviter un potentiel blocage.

contrôle et changement pour éviter un potentiel blocage. Système électrique/batterie : contrôle et vérification avec mise à jour du logiciel de la batterie pour une optimisation de son fonctionnement.

contrôle et vérification avec mise à jour du logiciel de la batterie pour une optimisation de son fonctionnement. Soubassement : vérification de la robustesse des points de soudure pour une meilleure durabilité.

vérification de la robustesse des points de soudure pour une meilleure durabilité. Système de freinage : contrôle avec changement du répartiteur si nécessaire pour des performances optimales.

contrôle avec changement du répartiteur si nécessaire pour des performances optimales. Capteur de frein à main : vérification et changement de la pièce si nécessaire pour éviter potentiel défaut de charge de la batterie.

Des réparations en usine étaient également menées depuis le mois de septembre, autour de la batterie qui présentait des niveaux incorrects de charge et de la vitre qui peut ne pas rester fermée. Avez-vous l'AMI ? Qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires.