Electronic Arts annule le prochain Project CARS et enterre la licence

Electronic Arts arrête d’investir dans Project CARS, alors qu’un nouvel opus était en production chez Slightly Mad Studios. Le personnel affecté à ce développement travaillera maintenant sur d’autres jeux de sport automobile du groupe, comme F1, GRID ou WRC. L’avenir de la licence, héritée du rachat de Codemasters en 2021, est remis en question. Celui de DiRT, dont le dernier jeu date de 2020, aurait également été scellé.

Le marché du jeu vidéo se concentre. Ces dernières années, de nombreuses acquisitions ont eu lieu, notamment chez Microsoft qui a annoncé en début d’année le rachat d’Activision Blizzard, faisant suite à celui de Bethesda. Si cette dernière opération financière est toujours en cours de validation auprès des autorités de la concurrence à travers le monde, le rapprochement de Microsoft et de Activision est déjà une réalité pour les joueurs et les professionnels du secteur.

Dans ces conditions, il n’est donc pas très facile d’être indépendant. La preuve avec Ubi Soft qui a failli être racheté par Tencent (qui a tout de même passé un accord avec la famille Guillemot). Et des rumeurs récurrentes affirmaient en début d’année qu’Electronic Arts pourrait être avalé par Disney, Amazon ou Apple. Pour rester indépendantes, ces entreprises doivent faire des choix sur les projets. Continuer d’investir dans certaines. Et en laisser tomber d’autres.

EA arrête la licence Project CARS

Aujourd’hui, le site Games Industry a publié un article confirmant la fermeture d’une licence de course automobile chez Electronic Arts : Project CARS, un héritage du rachat de l’éditeur britannique Codemasters. Nos confrères anglo-saxons ont tout d’abord appris l’information à partir d’un email interne annonçant aux développeurs du prochain opus de la série, en cours de production chez Slightly Mad Studios, qu’ils travailleront bientôt sur un autre jeu. Selon Games Industry, plusieurs titres sur la même thématique sont en production chez EA et Codemasters : F1, WRC et GRID.

Un porte-parole d’Electronic Arts a ensuite confirmé en partie l’information. Celui-ci explique que la série Project CARS ne répond plus aux expériences demandées par les joueurs. Electronic Arts préfère investir dans des domaines où la firme estime être en mesure d’apporter de la nouveauté. Le prochain Project CARS est donc annulé. Mais pas uniquement : la licence va être mise au placard. Tout simplement. Une autre licence automobile pourrait subir le même sort : DiRT. Mais cela n’a pas été confirmé.

