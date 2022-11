Battlefield 2042 : les joueurs préfèrent toujours les anciens opus, l’exode continue

Alors que Battlefield 2042 s'apprête à fêter son premier anniversaire, le dernier épisode de la franchise peine toujours autant à mobiliser les foules. Preuve est, la fréquentation sur Steam des précédents opus explosent, notamment celle de Battlefield 1.

En 2021, les joueurs attendaient avec impatience le retour d'une franchise culte des FPS, à savoir Battlefield. En effet, les développeurs de Dice revenaient sur le champ de bataille avec Battlefield 2042, un épisode prometteur prenant place dans un futur alternatif.

Malheureusement, le studio suédois a raté le coche et le lancement du titre en novembre 2021 a été marqué par de nombreuses polémiques. Tout d'abord, le jeu était truffé de bugs, rendant l'expérience particulièrement désagréable, entre des soucis de connexion récurrents avec les serveurs, une visée erratique sur PC, sans oublier un équilibrage totalement à revoir (des véhicules surpuissants et des armes bien plus fortes que d'autres).

Le jeu a rapidement décroché la palme du titre le plus détesté sur Steam, et une pétition pour obtenir le remboursement du jeu a même dépassé les 100 000 signataires en février 2022. Soit quelques mois seulement après le lancement. En décembre 2021, l'exode des joueurs était déjà massif, et des dizaines de milliers d'entre eux ont préféré quitter le navire et revenir sur d'anciens épisodes de la franchise comme Battlefield V.

Battlefield 2042 reste toujours moins populaire que les anciens jeux de la franchise

Et justement, les mises à jour successives, l'arrivée des deux premières saisons multijoueur et de modes de jeu inédits n'ont pas suffit à redresser la barre. Selon SteamDB, Battlefield 2042 n'est jamais parvenu à dépasser les 15 000 joueurs connectés depuis janvier 2022 et oscille désormais entre 5 000 et 8 000 joueurs actifs.

En octobre 2022, le déploiement de la mise à jour 2.2 n'a pas mobilisé les foules davantage. Au contraire, le week-end du 27 octobre, le dernier titre de Dice s'est fait exploser par un ancien jeu de la licence : Battlefield 1. Alors que l'on comptait seulement 5935 joueurs sur BF 2042, ils étaient près de 52 000 sur l'opus prenant place durant la Première Guerre mondiale.

A l'heure actuelle, la tendance reste la même, avec 32 776 joueurs sur Battlefield 1 et seulement 3 183 joueurs actifs sur Battlefield 2042. Sachez qu'il y a peu de chances que les choses changent dans un futur proche, puisque Dice a d'ores et déjà redirigés ses effectifs sur les jeux à venir. “Concrètement, BF 2042 est entre les mains d'une équipe réduite. Elle a été restreinte à l'essentiel et ces personnes travaillent uniquement sur les saisons additionnelles promises dont le jeu a besoin pour atteindre les exigences haut de gamme qui ont été vendues”, expliquait le journaliste Jeff Grubb en juin 2022.