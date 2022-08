Ubisoft bientôt racheté ? Le chinois Tencent veut mettre la main sur le studio français

Ubisoft pourrait-il prochainement être la propriété du géant Tencent ? Reuters affirme en tout cas que la société chinoise pourrait devenir actionnaire majoritaire de l’éditeur français. A l’heure actuelle, Tencent détient déjà 5% du capital d’Ubisoft.

Le rachat d’Ubisoft pourrait-il devenir le prochain gros deal du monde du jeu vidéo ? Ce n'est pas impossible, si l’on en croit Reuters. L’agence de presse indique en effet que l’éditeur français a des chances d'être acquis par le géant chinois Tencent.

Tencent, qui détient 5% d’Ubisoft depuis 2018, aurait dans l’idée de devenir actionnaire majoritaire. Ubisoft est valorisé à 5,3 milliards de dollars et est aujourd’hui l’un des éditeurs les plus puissants du monde.

Tencent veut mettre la main sur Ubisoft

Tencent souhaiterait, selon Reuters, racheter les 15% de l’entreprise à la famille Guillemot et serait prêt à payer 100 euros l’action, que ce soit aux Guillemot ou à d’autres actionnaires minoritaires pour faire main basse sur Ubisoft. Une offre impossible à refuser, l’action tournant autour des 45 euros. En rachetant Ubisoft, Tencent s’offrirait non seulement le savoir-faire de plus de 17 000 employés à travers le monde, mais aussi un portefeuille de licences connues et appréciées du grand public comme Assassin’s Creed, Splinter Cell, Les Lapins Crétins, Far Cry, Tom Clancy ou encore Prince of Persia.

A lire aussi – Microsoft Activision Blizzard : tout ce qui va changer après le rachat historique

Tencent est déjà bien implanté dans le monde du jeu vidéo, que ce soit en Chine, son pays d’origine, ou à l’international, avec des studios comme Riot Games. Acquérir Ubisoft serait une manœuvre audacieuse, mais qui le propulserait comme l’un des leaders mondiaux du marché. Rappelons que la firme française cherche à se faire racheter depuis un petit moment déjà. Bloomberg avait indiqué que les pontes de la société avaient demandé conseil à plusieurs entreprises d’évaluation du capital en vue d’une transaction de ce type. Tencent serait donc l’heureux élu.

Rappelons qu’en début d’année, c’est une autre transaction qui avait fait l’actualité : le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Le rachat d’Ubisoft pourrait également être important pour l’industrie, mais il serait tout de même étonnant d’arriver à de tels sommets.

Source : Reuters