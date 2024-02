Elden Ring pourrait bientôt devenir un jeu mobile free-to-play bourré de mcirotransactions

D’après Reuters, Tencent serait en train de développer une version mobile d’Elden Ring, le jeu vidéo le plus populaire de 2022. Si le projet est déjà plutôt étonnant en soi, son modèle économique est plus inquiétant encore. Conformément à ses habitudes, l’éditeur chinois prévoirait en effet de lancer une version free-to-play… avec des microtransactions, bien sûr.

Alors que le DLC d’Elden Ring commence à se faire furieusement attendre, des nouvelles inattendues concernant le jeu nous arrivent de Chine. Face au succès grandiloquent du jeu, qui a écoulé plus de 20 millions de copies dans sa première année, on s’attendait nécessairement à ce que Tencent s’intéresse de près à From Software, le studio derrière le titre. Cela n’a pas raté : en 2022, le géant chinois du jeu vidéo acquiert 16 % des actions de l’entreprise.

Mais l’éditeur ne s’est visiblement pas contenté de racheter des parts. Reuters révèle en effet aujourd’hui que c’est un autre projet qui a poussé Tencent à investir dans le studio. D’après une source interne, la firme aurait lancé le développement d’une version mobile d’Elden Ring. À ce jour, une douzaine de personnes travailleraient sur un prototype. Le développement avancerait toutefois très lentement, laissant planer le doute sur une sortie prochaine du portage.

Elden Ring pourrait sortir gratuitement sur smartphone, mais à une condition

Si l’on peut se réjouir de voir un des (le ?) meilleurs jeux de 2022 devenir accessible à un plus large public, on peut toutefois se questionner sur le modèle économique prévu par Tencent. Difficile en effet de vendre un jeu 70 € à un public qui a pour habitude de ne lâcher que quelques pièces tout au plus pour ses applications. Comme on pouvait s’y attendre, Tencent aurait donc opté pour l’option free-to-play. Or, qui dit free-to-play mobile dit nécessairement microtransactions.

Il est encore beaucoup trop tôt pour estimer la teneur et l’ampleur de ces dernières. Mais après le tollé critique subi par Diablo Immortal à sa sortie, on peut sérieusement douter de la bonne réception des joueurs à cette nouvelle. Quid du game design du jeu, qui pousse à se surpasser et à apprendre de ses erreurs pour triompher, s’il est possible de payer pour passer plus facilement un boss difficile ? Là encore, on pourra arguer, d’autant plus pour un jeu aussi exigeant, qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’accessibilité. Après tout, peut-être que les microtransactions en question seront uniquement cosmétiques. Seul l’avenir nous le dira.

