Les écouteurs sans fil Realme Buds Air 3 sont à moins de 46 €

Des écouteurs sans fil signés Realme font l'objet d'une belle offre à saisir chez Amazon. Au cours d'une vente flash, les Buds Air 3 de la marque asiatique peuvent être obtenus à moins de 46 euros.

Direction le site Amazon où le géant du commerce en ligne propose de bons écouteurs sans fil à prix réduit. En effet, dans le cadre d'une vente flash à durée limitée, les Realme Buds Air 3 disponibles dans leur coloris bleu stellaire sont au tarif de 45,99 euros au lieu de 49,90 euros. Pour information, les écouteurs en question sont éligibles à la livraison gratuite à domicile et sont fournis avec trois embouts de différentes tailles.

Dotés de la réduction active de bruit (ANC), les Buds Air 3 de Realme sont des écouteurs qui disposent de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, d'un amplificateur de basses dynamique de 10 mm et surtout d'une autonomie de 30 heures de lecture au total grâce au boîtier de chargement avec connecteur USB-C. On retrouve aussi le mode transparence (très pratique pour les déplacements en extérieur) et la norme d'étanchéité IPX5 contre les jets d'eau. Enfin, les écouteurs sans fil mesurent 10.16 x 7.62 x 2.54 cm et affichent un poids léger de 57 grammes.