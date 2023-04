Bon plan GoPro : l’excellente Hero9 Black est à prix cassé chez Amazon

Une GoPro est à l'honneur chez Amazon, dans le cadre d'une vente flash. Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, l'excellente Hero9 Black fait l'objet d'une belle réduction de 25% pour descendre sous la barre des 290 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est certainement le bon moment de se procurer la GoPro Hero9 Black ! Chez Amazon, la célèbre caméra sportive de la marque américaine est en vente flash au prix de 288 euros au lieu de 384,44 euros ; soit près de 100 euros de réduction par rapport au dernier tarif constaté sur le site e-commerce. Pour information, le produit bénéficie de la livraison gratuite à domicile et est éligible au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Considérée comme une caméra sportive compacte, la GoPro Hero9 Black peut réaliser de superbes vidéos avec une résolution en 5K et capturer de belles photos avec une résolution de 20 MP. Parmi les principales fonctionnalités, on retrouve notamment la stabilisation HyperSmooth 3.0 avec maintien de l'horizon, 5 prises de vue, des modes préréglés pour une utilisation rapide et pratique, la diffusion en direct 1080p et plusieurs modes vidéo.

La caméra GoPro Hero9 Black est équipée d'un écran frontal, d'un écran arrière tactile, de trois microphones intégrés avec réduction du bruit de vent et d'une batterie rechargeable de 1720 mAh. Enfin, l'appareil est fourni avec une fixation adhésive incurvée, une boucle de fixation, un câble USB-C, une vis moletée et un étui de transport.

À voir aussi : notre guide d'achat sur les meilleures caméras GoPro en 2023