Surveillez l’intérieur de votre maison avec la Xiaomi Mi Camera 2K Magnetic Mount à bas prix

Besoin d'une caméra pour surveiller l'intérieur de votre maison ? Si c'est le cas, Xiaomi effectue une réduction de 10 euros sur l'achat de la Mi Camera 2K Magnetic Mount dans le cadre du Xiaomi Fan Festival 2023.

L'édition 2023 du Xiaomi Fan Festival se poursuit avec un nouveau bon plan en provenance du site officiel de la marque. Au cours de l'événement commercial, Xiaomi propose une de ses caméras de surveillance à bas prix.

En effet, la Mi Camera 2K Magnetic Mount est vendue par le site du constructeur au tarif de 19,99 euros au lieu de 29,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 10 euros par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, le prix de la caméra peut baisser si vous avez des MiPoints à débourser et des frais de port à hauteur de 3 euros sont appliqués puisque le montant de l'article est inférieur à 20 euros d'achat.

Disponible dans un coloris blanc/noir, la Mi Camera 2K Magnetic Mount est une caméra qui dispose d'une résolution ultra-nette de 2304 x 1296 pixels permettant de capturer des images plus détaillées, d'une lumière infrarouge intégrée de 940 nm, d'un détecteur de mouvement, et d'une fonction d'appel vocal bidirectionnel en temps réel. Compatible avec les smartphones/tablettes tournant sous iOS et Android, l'objet connecté peut être contrôlé à distance avec les assistants vocaux comme Alexa et l'Assistant Google.