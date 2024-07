La version 2024 de l'Echo Spot est déjà proposée à prix cassé pour le Prime Day ! À quelques jours de l'événement commercial, le réveil connecté d'Amazon bénéficie d'une réduction de plus de 40 % par rapport au prix conseillé.

Même si l'édition 2024 du Prime Day aura lieu les mardi 16 et mercredi 17 juillet prochains, Amazon a pris la décision de mettre des offres promotionnelles sur ses objets connectés, à l'instar du tout nouvel Echo Spot.

Affiché au prix conseillé de 94,99 euros, le réveil connecté conçu par Amazon et disponible en trois coloris au choix voit son tarif diminuer à 54,99 euros. Cela représente une remise immédiate de plus de 40 % de la part du célèbre site e-commerce et l'offre promotionnelle est réservée aux membres Prime. Pour rappel, Amazon Prime est un abonnement premium à 69,90 euros par an (ou 6,99 euros par mois) où il est possible de bénéficier d'une offre d'essai d'une durée de 30 jours.

Pour en revenir au modèle 2024 de l'Echo Spot, le réveil connecté dispose d'un écran tactile de 2,83 pouces avec une définition de 240 x 320 px et une façade en verre teinté demi-cercle. L'appareil embarque aussi une mémoire DRAM de 1 Go, un espace de stockage de 8 Go en eMMC et un haut-parleur intégré 44,5 mm à large bande. Compatible avec le Wifi et le Bluetooth, l'Amazon Echo Spot permet de de consulter l'heure, la météo et le titre des chansons d'un simple coup d'œil. Il donne également la possibilité de contrôler les appareils connectés compatibles. Enfin, l'objet connecté affiche des dimensions de 113 mm x 103 mm x 111 mm et un poids de 405 grammes.