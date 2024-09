Avis aux gamers et fans de ballon rond sur console ! À quelques jours de la sortie de EA Sports FC 25, la Fnac propose à ses clients d'avoir le nouveau jeu de simulation de foot à un prix avantageux et offre un casque audio pour l'achat du remplaçant de FIFA.

Comme vous le savez certainement, la saga FIFA, la franchise culte d'Electronic Arts, a changé de nom et est devenue EA Sports FC. Un an après EA Sports FC 24, la société américaine spécialisée dans les jeux vidéo remet le couvert avec EA Sports FC 25 dont la sortie est prévue pour le vendredi 27 septembre 2025 en France.

Disponible sur Switch, Xbox Series, PS5 et PS4, le jeu de simulation de football est proposé en précommande à partir de 49,99 euros sur le site Fnac. Le prix peut varier en fonction de la plateforme souhaitée. En plus de l'achat de EA Sports FC 25, le site marchand français offre un casque audio filaire d'une valeur de 49,99 euros et surtout la somme de 10 euros pour ses clients titulaires de la carte de fidélité.

Dans ce nouvel opus, les joueurs devront découvrir de nouveaux moyens de gagner pour leur club favori, faire équipe avec qui ils veulent dans leurs modes préférés grâce à Rush 5-5, et mener leur club vers la victoire avec un plus grand contrôle tactique que jamais, offert par FC IQ. Enfin, le jeu proposera 120 stades, plus de 30 compétitions sous licence officielle, ainsi que plus de 19 000 joueurs et joueuses répartis dans plus de 700 équipes.