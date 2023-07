EA Sports FC 24 : le remplaçant de FIFA dévoile son nouveau gameplay dans un trailer détaillé

EA vient de mettre en ligne un trailer détaillé de son nouveau jeu EA Sports FC 24, qui est en fait une analyse vidéo de tous les nouveaux éléments de gameplay que l’on peut attendre du remplaçant de FIFA 24.

Après avoir dévoilé un trailer qui ne contenait qu’une petite seconde de réel gameplay, EA a corrigé le tir avec une nouvelle vidéo analyse pour son prochain titre phare : EA Sports FC 24. Dans celle-ci, l’équipe à l’origine du jeu évoque les nouveautés de gameplay dont notamment la nouvelle technologie d’animation Hypermotion V.

Celle-ci permet notamment d'utiliser des données de capture de mouvement provenant de vrais matchs de football. 180 matchs de football professionnel masculin et féminin ont été analysés pour influencer les mouvements des joueurs dans le jeu. Cela permet de débloquer les mouvements authentiques ainsi que 1 200 styles de course caractéristiques afin que les fans puissent découvrir les façons uniques dont les meilleurs joueurs se déplacent. Les développeurs d'EA Sports FC 24 ont donné aux joueurs un aperçu de la manière dont cela fonctionne avec des images d'Erling Haaland marquant un but magnifique qu'il aurait été impossible de reproduire dans FIFA 23.

EA Sports FC 24 veut être le plus réaliste possible

EA évoque également Play Styles, une fonctionnalité qui utilise des données de joueurs réels pour que leurs équivalents dans le jeu tirent ou passent comme ils le feraient dans le monde réel. PlayStyles étend l'ancien système de Traits à 34 nouvelles capacités, qui ont toutes deux variantes pour aider les joueurs à se démarquer encore plus.

Haaland possède par exemple le trait “Tête puissante”, ce qui lui permettra d'effectuer des coups de tête vers le but avec beaucoup plus de vitesse qu'un joueur normal. Contrairement aux caractéristiques générales des joueurs, ces attributs spéciaux devraient leur permettre de se distinguer encore plus des autres.

Enfin, EA a également annonce également le retour de Frostbite, connu pour avoir été utilisé dans la franchise Battlefield, mais n’est pas entré dans les détails. Sa présentation fera l’objet d’une vidéo dédiée qui devrait arriver au cours des prochains jours, mais on sait déjà que le moteur graphique utilise la technologie SAPIEN présentée pour la première fois dans Madden NFL 24. Cette reconstruction complète des squelettes des joueurs permettra de corriger toutes les petites incohérences dans la façon dont les joueurs se déplacent.