Android : Google vous laissera choisir entre ces 3 moteurs de recherche alternatifs en France

Android permettra bientôt de choisir entre trois moteurs de recherche alternatifs par défaut à la place de Google en Europe. Après des enchères de plusieurs mois, la firme de Mountain View a levé le voile sur la liste complète des moteurs sélectionnés dans chaque pays européen, dont la France.

Après une amende record de 5 milliards d’euros infligée par la Commission Européenne en 2018, Google est désormais obligé de demander aux utilisateurs Android de choisir leur moteur de recherche et leur navigateur web préféré lors de la configuration de leur nouveau smartphone. La Commission menée par Margrethe Vestager estime en effet que le géant du net a illégalement favorisé Google Chrome et Google Search au sein du système d’exploitation Android.

Afin de choisir équitablement quels nouveaux moteurs de recherche seront proposés sur Android en plus du sien, Google a décidé de mettre en place un système d’enchères dans chaque pays européen en août dernier. Ce 8 janvier 2020, Google a finalement levé le voile sur la liste complète des gagnants dans un billet de blog.

Allemagne : DuckDuckGo, GMX, Info.com

Autriche : DuckDuckGo, GMX, Info.com

Belgique : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Bulgarie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Croatie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Danemark : DuckDuckGo, Givero, Info.com

Estonie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Finlande : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

France : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Grèce : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Hongrie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Canard d’IslandeVoir, Info.com, PrivacyWall

Irlande : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Italie : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Lettonie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Liechtenstein : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Lituanie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Luxembourg : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Malta : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Pays-Bas : DuckDuckGo, GMX, Info.com

République tchèque : DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Norvège : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Pologne : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Portugal : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

République de Chypre : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Roumanie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Slovaquie : DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Slovénie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Espagne : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Suède : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Royaume-Uni : Bing, DuckDuckGo, Info.com

Sans surprise, on retrouve dans la plupart des pays d’Europe des alternatives comme DuckDuckGo ou Info.com. Les deux navigateurs sont parvenus en tête des enchères dans tous les 31 pays de l’Espace économique européen. La troisième alternative sélectionnée par Google varie d’un pays à l’autre. On trouve notamment PrivacyWall (11 pays), Yandex (5), GMX (3), Qwant (8), Seznam (2) et Bing (1). En France, les internautes pourront donc opter pour DuckDuckGo, Info.com ou Qwant.

Lire également : Google lance une application pour remplacer Google Assistant sur les smartphones Android en Europe

Android permettra de choisir votre moteur de recherche par défaut dès mars 2020

Dès le 31 mars, tous les nouveaux smartphones vendus en Europe afficheront un écran de sélection lors du premier démarrage. Jusqu’ici, Google obligeait les utilisateurs à opter pour son propre moteur de recherche par défaut lors de la configuration du téléphone. Il restait évidemment possible d’installer une alternative ultérieurement depuis le Play Store. Dans le même ordre d’idée, Google proposera à l’utilisateur de choisir son navigateur par défaut parmi une proposition de quatre choix, en plus de Chrome. Que pensez-vous de cette nouveauté ? Quel moteur de recherche allez-vous choisir par défaut ? On attend votre avis dans les commentaires.