DJI Osmo Mobile 3 : le stabilisateur pour smartphone est à prix canon, vite !

Le DJI Osmo Mobile 3 est l'incontournable stabilisateur pour smartphone. À l'occasion des soldes d'été 2021, le célèbre accessoire est de retour à prix canon chez quatre revendeurs français. Une offre intéressante qui est bien évidemment à ne pas rater !

Rien de tel qu'un stabilisateur pour smartphone pour filmer les souvenirs de vacances ou les futures performances sportives. Actuellement, le Osmo Mobile 3 de DJI fait l'objet d'un bon plan sur les sites d'Amazon, de la Fnac, de Darty et de Boulanger.

En effet, le DJI Osmo Mobile 3 est vendu chez ces quatre revendeurs au prix de 79 euros au lieu de 109 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 30 euros de la part des sites e-commerce français. Pour information, le tarif du produit peut encore diminuer chez la Fnac si une e-carte cadeau Fnac Jackpot a été achetée avant les soldes d'été.

Pour en revenir au stabilisateur, le DJI Osmo Mobile 3 peut être utilisé pendant une durée maximale de 15 heures grâce à sa batterie d'une capacité de 405 mAh. L'accessoire est équipé d'un port USB et d'un port USB Type C pour la recharge, et peut faire aussi office de batterie externe. L'appareil embarque trois fonctionnalités principales qui sont le Panorama 3×3, le MotionLapse et l'Active Track 3.0.