My Passport for Mac : le disque dur WD 2 To est à son meilleur prix pour les soldes

Voici un bon plan intéressant pour les utilisateurs d'un ordinateur de la marque Apple ! Sur Amazon France, le disque dur WD My Passport for Mac de 2 To (compatible Time Machine) est à moins de 55 euros.

C'est certainement le bon moment de se procurer un disque dur externe dédié exclusivement aux ordinateurs Apple. Chez Amazon, durant les soldes d'été, le WD My Passport for Mac d'une capacité de 2 To est vendu à 52,49 euros au lieu de 89,99 euros ; soit une belle réduction de plus de 35 euros par rapport au dernier prix constaté au début du mois de juin.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris bleu/noir du disque dur externe et l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile. De plus, l'appareil possède une garantie de 3 ans de la part du constructeur.

Pour en revenir au disque dur (référence WDBA2D0020BBL-WESN), le My Passport for Mac signé Western Digital a la particularité d'être compatible avec le logiciel de sauvegarde Time Machine développé par Apple et est idéal pour enregistrer tous types de contenus issus d'un Mac. Fourni avec câbles USB-C et USB-A, le disque dur est doté d'une interface USB 3.0, d'une vitesse de rotation de 5400 tr/min et d'un débit de transfert de données de 140 Mo par seconde.