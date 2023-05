Disney+ va supprimer plusieurs dizaines de titres de son catalogue, voici pourquoi

Disney a annoncé lors de sa dernière assemblée des actionnaires que plusieurs dizaines de titres vont être retirés du catalogue de Disney+, la plateforme de streaming de la compagnie.

La rumeur selon laquelle Disney + va réduire le nombre de ses films et séries courait depuis longtemps. La directrice financière de la compagnie l'a confirmé aux actionnaires : « nous auditons le contenu de Disney+ et Hulu afin de le mettre en conformité avec les changements de notre approche de curation de contenu ». En d’autres termes, la maison de Mickey veut faire le ménage dans ses placards numériques, car certains contenus ne rapportent rien en termes de nouveaux abonnements.

À lire — Disney+ perd 4 millions d’abonnés sur le 1er trimestre 2023

Pire encore, les garder sur les serveurs coûte cher, trop cher. Il se dit que la dépréciation du contenu de Disney+ coûterait entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars à la maison mère. Une dépense qui, en ces temps de chasse au gaspi, est devenue inacceptable. Vous noterez ainsi que les films, séries et documentaires voués à disparaître définitivement à compter du 26 mai prochain ont, pour la plupart, été des échecs publics et/ou critiques, et rien n’indique effectivement qu’ils vont tout d’un coup devenir populaires.

Disney+ et Hulu vont supprimer près d'une centaine de titre de leurs catalogues

Il vous reste donc trois jours pour visionner les titres suivants :

Allo la Terre ici Ned

Artemis Fowl

À vous Chef !

Big Shot

Black Beauty

Chien guide d’aveugle en devenir

Clouds

Dans les étoiles

De l’autre côté Journal d’une future présidente

Derrière l’étoffe des héros

Dollface

Encore !

Étrange, mais vrai !

First : compétition de robots

Flora et Ulysse

Foodtastic

Harmonious Live !

Héros fidèles avec Bill Farmer

Hollywood Stargirl

L’atelier de Justin

L’avenir leur appartient

La grande imposture

La Princesse

Le Making Of de Willow

Le monde de Nate

Le Monde selon Jeff Goldblum

Le mystérieux cercle Benedict

Les merveilles de l’Amérique

Les Petits Champions : Game Changers

Little Demon

Magic Camp

Maggie

Mariages de rêve

Marvel Projet Héros

Pentatonix : Noël autour du monde

Père et fils au bout du monde

Pistol

Stargirl

Stuntman

Timmy Failure, des erreurs ont été commises

Treize à la douzaine

Turner & Hooch

Willow

Wolfgang

Y : le dernier homme

Source : Deadline