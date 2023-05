Disney+ perd 4 millions d’abonnés sur le 1er trimestre 2023

Disney+ ne parvient pas à remonter la pente. Après des résultats décevants sur le dernier trimestre 2022, le service de streaming a continué de perdre des abonnés lors du début d'année 2023. En effet, plus de 4 millions d'utilisateurs ont décidé de résilier leur abonnement.

Depuis quelques mois maintenant, Disney+ traverse une période difficile. Le service de streaming affichait déjà de mauvaises performances sur le dernier trimestre 2022, matérialisé par le départ de plus de 2,4 millions d'abonnés. Une première depuis le lancement de la plateforme en 2019.

Dans la foulée, la firme aux grandes oreilles a annoncé la mise en place d'un plan de restructuration, avec plus de 7 000 licenciements à la clé. Et force est de constater que Disney+ peine à redresser la barre.

Disney+ perd encore des abonnés au 1er trimestre 2023

Comme le rapportent nos confrères du site TechCrunch, la société américaine vient d'annoncer une mauvaise nouvelle à ses investisseurs à l'occasion de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2023.

Ainsi, Disney+ a perdu pas moins de 4 millions d'abonnés sur cette période, ce qui porte son parc total à 157,8 millions d'utilisateurs, contre 161,8 millions sur le trimestre précédent. Quoi qu'il en soit, il s'agit donc d'une désillusion pour Disney, alors que de nombreux analystes tablaient sur une croissance du nombre d'abonnés, avec des prévisions fixées à 163,17 millions d'abonnés.

Visiblement, ce déclin est surtout dû aux nombreux départs enregistrés sur le service Disney+ Hotstar, la version disponible sur le marché indien. Pour cause, elle a perdu près de 8 % de sa base d'utilisateurs, en passant de 57,5 à 52,9 millions.

La grève des scénaristes n'arrangent pas les choses

Précisons par ailleurs que ces mauvaises performances surviennent alors que Disney a mis en pause la production de certaines séries fortes à venir comme Blade de Marvel ou encore la saison 2 d'Andor. La raison ? La grève des scénaristes décrétée par la Writers Guild of America (WGA) en début de semaine. Les écrivains réclament une meilleure rémunération et des droits plus équitables sur les séries et films prévus pour les services de streaming.

Ce mouvement, s'il s'éternise, risque de décaler la sortie de contenus de plusieurs mois. De quoi pousser les utilisateurs en manque de nouveautés à claquer la porte à leur tour. Surtout que Disney a déjà fait le ménage dans son calendrier en décalant trois séries Marvel prévues en 2023 à l'année prochaine. Une mauvaise idée ? Peut-être bien tout compte fait.

Malgré cet exode des abonnés, les affaires se portent en réalité plutôt bien pour Disney+. Le service a réduit drastiquement ses pertes, passant d'un milliard de dollars au dernier trimestre 2022 à 659 millions de dollars en début d'année 2023. Le chiffre d'affaires a également augmenté pour atteindre les 5,5 milliards de dollars.

Source : TechCrunch