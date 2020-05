Disney+ : comment changer ou réinitialiser votre mot de passe

Vous avez souscrit à un abonnement Disney+ et vous avez oublié votre mot de passe ? Ou bien vous avez donné vos accès à d’autres personnes et vous souhaitez le changer parce qu’il a circulé de main et main et que vous ne contrôlez plus rien ? Pas de panique, voici comment réinitialiser votre précieux sésame Disney+.

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquels vous souhaitez changer votre mot de passe Disney+. Il se peut tout simplement que vous l’ayez oublié. Ça arrive et ça n’est pas catastrophique. Il se peut également que vous ayez décidé de le changer, car trop de personnes dans votre entourage ont accès à votre compte. Ou encore que quelqu’un de malintentionné vous l’ait dérobé. Mais là encore, ce n’est pas la fin du monde et il est finalement très facile de modifier votre mot de passe.

Rappelons que rien ne vous empêche de partager votre compte, et par conséquent de donner votre mot de passe à d’autres personnes. Le service de streaming propose de créer jusqu’à 7 profils d’utilisateurs et de visionner ses programmes sur 4 postes en même temps. En revanche, le revers de la médaille, c’est que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe a vite fait de circuler de main en main. Et plus il y aura de personnes à utiliser votre compte, moins vous pourrez vous connecter au service pour regarder votre film ou votre série préférés. Il est peut-être temps de changer le mot de passe associé à votre compte.

Comment réinitialiser votre mot de passe Disney+

Rendez-vous en premier lieu sur le site de Disney+.

Cliquez sur le bouton S’identifier situé tout en haut à droite de l’interface principale.

situé tout en haut à droite de l’interface principale. Entrez l’adresse e-mail que vous avez utilisée pour vous enregistrer au service. Pressez le bouton Continuer .

que vous avez utilisée pour vous enregistrer au service. Pressez le bouton . Cliquez sur la fonction Mot de passe oublié située tout en bas .

. Un e-mail contenant un code à 6 chiffres vous est alors envoyé . Vous avez 15 minutes avant qu’il n’expire. Entrez-le dans l’interface principale de Disney+ et pressez Continuer .

. Vous avez 15 minutes avant qu’il n’expire. dans l’interface principale de Disney+ et pressez . Un nouveau mot de passe vous sera alors demandé. Il devra contenir au minimum 6 caractères, un chiffre ou un caractère spécial.

Si vous soupçonnez quelqu’un de vous avoir subtilisé votre ancien mot de passe, cochez la fonction Se déconnecter de tous les appareils .

. Pressez finalement le bouton Continuer .

. C’est fait : vous venez de réinitialiser et de changer votre mot de passe. Gardez-le bien en tête, mais rassurez-vous : vous pourrez recommencer l’opération autant de fois que vous le désirez.

Comment changer votre mot de passe une fois connecté au site

Si vous désirez modifier votre mot de passe sans passer par la phase de réinitialisation (sans envoi de code par e-mail, donc), voilà comment procéder :