The Mandalorian : la saison 2 sortira en octobre 2020 sur Disney+, c’est officiel

The Mandalorian sera de retour dès le mois d’octobre 2020 sur Disney+. Malgré la pandémie de Covid-19, la production de la saison 2 n’a pas pris de retard, assure Jon Favreau, le showrunner de la série Star Wars.

La saison 2 de The Mandalorian sortira en temps et en heure, a promis Jon Favreau lors du Festival ATX Television, un événement dédié au petit écran aux Etats-Unis. « Nous avons eu la chance de pouvoir terminer le tournage juste avant le confinement » explique Jon Favreau.

« Grâce à la technologie innovante de Lucasfilm et ILM, nous avons pu réaliser tous nos effets spéciaux, le montage et la postproduction à distance, à travers des systèmes mis en place pour nous par ces deux sociétés » précise le vidéaste américain. Dans ces conditions, la saison 2 de la série inspirée de l’univers de Star Wars débarquera bien sur Disney+ dans le courant du mois d’octobre 2020. Comme toujours, la plateforme de streaming mettra en ligne un épisode tous les vendredis.

Boba Fett débarquera dans la saison 2 de The Mandalorian

Lors de la même allocution, Jon Favreau est revenu sur le scénario de cette seconde saison. Le réalisateur a ainsi annoncé le retour d’un personnage cher aux fans de Star Wars : Boba Fett, le dangereux chasseur de primes mort dans l’épisode 6. « On a tous adoré Boba Fett, mais on n’a pas suffisamment découvert ce qu’on voulait du personnage. Il est mort d’une façon un peu brusque dans Le Retour du Jedi et on voulait que quelqu’un puisse être à la hauteur de ce qu’on avait espéré voir quand on était plus jeune » raconte le showrunner.

Boba Fett sera interprété par Temuera Morrison, l’acteur qui a incarné Jango Fett dans Star Wars Episode II : l’Attaque des Clones. Pour rappel, Jango Fett est le père de Boba. Qu’attendez-vous du retour du célèbre chasseur de primes à l’écran ? On attend votre avis dans les commentaires.