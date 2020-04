Disney+ : cette offre d’emploi vous propose 200 $ pour regarder des films et séries !

Et si vous étiez payé pour regarder Disney+ pendant le confinement ? C’est exactement ce que propose le site américain Reviews.org : 10 participants seront sélectionnés pour obtenir 1 an d’abonnement à Disney+ et 200 $ sur une carte prépayée Visa. La contrepartie ? Aucune : il suffit de passer du bon temps !

Le site Reviews.org lance une belle opération pour rendre le confinement un peu plus supportable. Dans un post de blog le site explique proposer 200 dollars et un an d’abonnement à Disney+ à 10 candidats sélectionnés. Le site avait déjà lancé une opération similaire – la contrepartie était alors de donner son avis sur la série. Or, cette fois-ci, il s’agit purement et simplement d’un cadeau spécial confinement #coronavirus.

Le site explique : « nous paierons 10 participants 200$ (sous forme d’une carte cadeau Visa) ET leur fournirons un abonnement d’un an à Disney+ (également par carte cadeau). Vous aurez quelques missions si vous êtes sélectionné pour ce job de rêve : 1. vous relaxer 2. oublier ce qui se passe dehors pour quelques heures 3. remplir l’enquête des gagnants 4. Regarder un film Disney 5. Dépenser vos 200 dollars dans ce qui vous chante« .

Et d’ajouter : « nous souhaitons simplement vous donner un peu d’argent en plus et quelque chose de sympa à regarder pour vous aider à passer les difficultés de tous les jours liées au COVID-19. On est tous ensemble dans la distanciation sociale. On veut que ça soit un peu plus facile pour vous ». Là vous vous dites : « c’est où qu’on signe ?! ». Hélas, il faut pour pouvoir participer être âgé de 18 ans et résider aux Etats-Unis.

Reste qu’on adorerait qu’une entreprise en France lance une opération semblable dans la foulée du lancement de Disney+ le 7 avril 2020. Reviews.com est un site spécialisé dans les avis sur les produits et services tech.

Source : Reviews.org