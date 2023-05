Disney+ : la saga Indiana Jones débarque le 31 mai, juste avant la sortie du nouveau film

A l'occasion de la sortie proche du 5e film de la saga, Disney vient de confirmer l'arrivée des quatre premiers films Indiana Jones sur Disney+. Dès le 31 mai, les abonnés pourront redécouvrir les Aventuriers de l'Arche perdue, le Temple Maudit, La Dernière Croisade et le Royaume du Crâne de cristal.

Décidément, Disney+ avait plusieurs annonces sous le coude ce mercredi 17 mai 2023. Tout d'abord, la plateforme a confirmé l'arrivée de la saison 2 de Loki dès le mois d'octobre 2023. Mais ce n'est pas tout puisqu'Echo, le spin-off d'Hawkeye, débarquera quant à lui vers la fin de l'année.

Et en fin d'après-midi, la firme aux grandes oreilles a annoncé une autre bonne nouvelle. En effet, les fans du plus célèbre archéologue du 7e art seront ravis d'apprendre qu'ils pourront retrouver l'intégralité de la saga Indiana Jones sur Disney+ dès le 31 mai 2023.

Tout Indiana Jones débarque sur Disney+

Ainsi, vous pourrez redécouvrir à cette date les films suivants :

Les Aventuriers de l'Arche perdue

Indiana Jones et le Temple maudit

Indiana Jones et la Dernière croisade

Indiana Jones et le Royaume du Crâne de cristal

Bien évidemment, le timing choisi pour cette annonce n'a rien d'anodin. Pour cause, le docteur Jones revient sur grand écran pour une ultime aventure dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée dès ce 28 juin 2023. L'occasion parfaite pour les abonnés donc de se remettre à la page et de revoir les précédentes expéditions d'Indiana Jones, incarné par le grand Harrison Ford évidemment.

Au passage, rappelons que l'acteur enfilera pour la dernière fois le chapeau mythique du célèbre aventurier dans le Cadran de la Destinée. Pour autant, cela ne marquera pas la fin du personnage, bien au contraire. Disney est déterminé à faire perdurer la franchise de Steven Spielberg, qui a rapporté au total près d'un 1,3 milliard de dollars dans le monde depuis ses débuts.

Une série également dans les cartons

En effet, nos confrères du site Variety ont confirmé en 2022 qu'Indiana Jones pourrait revenir sur Disney+ dans une série inédite. D'après le média, un show se déroulant dans l'univers de la saga a été évoqué par Disney et LucasFilm lors de plusieurs réunions générales avec des scénaristes.

Pour l'heure, aucune autre information n'a filtré sur le projet, à commencer par le nom de l'acteur qui aura la lourde tâche de prendre le flambeau, ou plutôt le fouet, d'Harrison Ford.