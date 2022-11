Indiana Jones pourrait revenir sur Disney+ avec une toute nouvelle série

D'après le site américain Variety, Indiana Jones, le célèbre archéologue incarné par Harrison Ford, pourrait revenir sur Disney+ via une toute nouvelle série. En effet, Disney cherche activement à développer un projet dédié au personnage pour sa plateforme Disney+.

Disney poursuit tranquillement sa conquête du marché du streaming. Ce 9 novembre 2022, nous avons appris que la plateforme vient de dépasser les 160 millions d'abonnés. Et ce chiffre ne cesse de grimper. Cependant, le service est loin, très loin d'être rentable pour l'instant, avec des pertes à hauteur d'1,47 milliard de dollars rien que pour le 3e trimestre 2022.

Mais qu'importe, la firme aux grandes oreilles a évidemment les reins pour encaisser, et l'un des objectifs principaux est de continuer à proposer du contenu exclusif pour attirer les utilisateurs sur Disney+. On sait que la saison 3 de The Mandalorian doit arriver en février 2023, tandis qu'une série sur Vision serait également en préparation.

Indiana Jones reviendra sur Disney+

Or et d'après le site Variety, toujours aux faits des projets en préparation dans l'industrie du 7e art, Disney cherche activement à développeur une série TV estampillée Indiana Jones pour sa plateforme Disney+. Selon ses sources, la firme aux grandes oreilles et LucasFilm ont évoqué la possibilité d'un show se déroulant dans l'univers de la saga de Steven Spielberg lors de réunions générales avec des scénaristes.

Pour l'heure, l'auteur principal de la série est toujours manquant, donc aucun détail sur une intrigue éventuelle n'a filtré. De fait, on ne sait pas encore si la série en question sera un préquel ou un spin-off de la franchise cinématographique, ou si elle sera liée au 5e opus à venir sur grand écran l'année prochaine. Sachez toutefois que le développement de cette série intervient alors qu'Harrison Ford a fait savoir qu'il ne comptait pas enfiler à nouveau le chapeau du personnage après ce 5e film.

De fait, Disney explore actuellement un certain nombre de pistes pour faire perdurer la licence. En d'autres termes, Indiana Jones ne va pas mourir avec le retrait d'Harrison Ford, et on peut s'attendre à d'autres films, séries et jeux vidéo dans l'univers de la saga. En même temps rien d'étonnant quand on connait la popularité du personnage et de son importance dans la pop culture. Au total, les 4 films Indiana Jones ont rapporté près d'1,3 milliard de dollars dans le monde.