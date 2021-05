Disney+ compte 103 millions d’abonnés, la croissance ralentit

Disney+ compte désormais 103 millions d'abonnés, un peu plus d'un an après son lancement. Malgré le succès de séries phares comme WandaVision ou Falcon et le Soldat de l'Hiver, le service de streaming rival de Netflix enregistre un ralentissement de sa croissance. Les chiffres annoncés, en deçà des attentes des analystes, ont provoqué une baisse de l'action en bourse de Disney.

Depuis son lancement en novembre 2019, Disney+ séduit tous les trimestres une foule de nouveaux abonnés. 16 mois après son arrivée aux Etats-Unis, le service a passé la barre des 100 millions d'abonnés, loin devant les attentes de Disney. Le géant américain tablait sur un parc de 60 à 90 millions d'abonnés d'ici 2024.

Après des mois de croissance effrénée, Disney+ semble finalement avoir atteint son rythme de croisière. Dans la foulée des résultats trimestriels de l'entreprise, nous apprenons que la plateforme de VOD compte désormais 103 millions de clients. A titre de comparaison, Netflix, actuel leader du streaming, a séduit 207 millions d'abonnés.

Disney+ espère que la série Loki attire de nouveaux abonnés

Ces résultats, plutôt impressionnants, sont en dessous des attentes des analystes. Comme le rapporte l'AFP, les experts financiers espéraient que Disney+ annonce un minimum de 109 millions de clients à l'issue de ce trimestre. La croissance fulgurante du service s'est donc nettement ralentie. De facto, l'action en bourse de Disney+ a perdu 4% après la clôture de la séance.

D'après Joe McCormack, analyste chez Third Bridge, la croissance de Disney+ reposait jusqu'ici sur les fans (des classiques Disney, de Marvel ou encore des films Star Wars) et les familles, séduites par l'offre pléthorique destinée aux plus jeunes. Pour continuer à grandir, et espérer passer devant Netflix, Disney+ doit s'ouvrir à un public plus large.

Pour rassurer les investisseurs, Bob Chapek, le patron du groupe Disney, a mis en avant la sortie de Loki, la nouvelle série Marvel qui succède à WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, le 9 juin prochain. Il assure que la série va générer “beaucoup d'attention”. Le dirigeant a aussi promis des investissements massifs concernant l'univers Star Wars. Cette stratégie basée sur des franchises à succès va-t-elle permettre à Disney d'attirer un public plus large ? On attend votre avis dans les commentaires.