Disney+ : évitez l’augmentation de la facture grâce à cette astuce

Les tarifs de Disney+ augmentent en novembre 2023. Il existe pourtant un moyen pour profiter encore longtemps des prix actuels. Voici comment faire.

Si vous êtes abonné au service de streaming Disney+, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que les tarifs vont augmenter en novembre cette année. Jusqu'à présent, il n'existe qu'une seule formule à 8,99 € par mois, ou 89,99 € pour un abonnement annuel. À partir du 1er novembre 2023, la plate-forme introduit 3 offres différentes, entre 5,99 et 11,99 € par mois. Tous les abonnés mensuels actuels basculeront sur le tarif “premium” à 11,99 € passé l'échéance. Il permet le visionnage sur 4 écrans simultanés en Ultra HD, le HDR et le son Dolby Atmos.

En résumé, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une augmentation sèche de 3 € par mois pour les mêmes fonctionnalités. Et n'espérez pas alléger la note en la divisant avec des amis, Disney+ veut mettre fin au partage des comptes, comme Netflix avant lui. Heureusement, il reste encore quelques mois pour profiter du tarif actuel pendant un an complet, simplement en basculant sur l'abonnement annuel.

Comment éviter l'augmentation tarifaire de l’abonnement Disney+

Du moment que vous n'êtes pas déjà sur cette formule et que vous souscrivez avant le 1er novembre, vous pouvez profiter de Disney+ pendant 12 mois au prix de 89,99 €. C'est déjà un avantage sur la tarification mensuelle, puisque cela équivaut à 7,50 € par mois au lieu de 8,99 €. Ça l'est encore plus quand on sait que la facturation ne changera pas après l'augmentation générale des prix en novembre. Autrement dit, si vous prenez l'abonnement annuel Disney+ au plus tard le 31 octobre 2023, vous ne basculerez pas sur les nouveaux tarifs avant novembre 2024.

Un bon moyen de profiter à un prix raisonnable des nouvelles séries comme Ahsoka ou la saison 2 de Loki. Si malgré tout vous estimez que cela n'en vaut pas la peine, il reste la solution de la résiliation. Comme le service de streaming n'a pas de durée d'engagement, peu importe quand vous décidez de le faire, ce sera sans frais et immédiat. Pour rappel, vous conservez l'accès à la plate-forme après confirmation de la résiliation jusqu'à la fin de la période de facturation en cours.