Disney+ est disponible sur les Livebox d’Orange, enfin presque

Depuis peu, Disney+ a fait son apparition sur le canal 68 des Livebox d'Orange. Une disponibilité des plus étonnantes, puisqu'aucun FAI n'avait pu nouer de partenariat avec Disney pour proposer le service de SVoD sur ses box ADSL/Fibre au lancement.



Jusqu'à présent, Disney+ n'est pas officiellement disponible sur les box des FAI, sauf en souscrivant à une offre Canal+ ( Intégrale, Intégrale+ ou Ciné Séries) ou en faisant appel à une box sous Android TV. Mais voilà que la situation va très prochainement changer, car Disney+ a été repéré sur les box d'Orange.

En se connectant au canal 68 de la Livebox, un écran s'affiche désormais et propose de s'abonner au service de streaming. Le tarif est de 6,99 €/mois, le même que l'on trouve partout ailleurs. Et une fois l'abonnement souscrit, il est réellement possible d'accéder au service de streaming de Disney. En revanche, on fait face à une petite déconvenue : seuls quelques films et séries sont actuellement disponibles. En clair, Disney+ est amputé d'une bonne partie de ses programmes. Pourquoi ce traitement est-il réservé aux Livebox, alors depuis n'importe quel autre périphérique (smartphone, page Web, console de jeu, Android TV…), on profite bien de l'intégralité du catalogue française ?

Orange teste Disney+ sur ses Livebox

Nous avons contacté Orange, afin d'obtenir davantage de détails concernant l'arrivée de Disney+ sur les Livebox. L'un de ses porte-paroles nous a confirmé qu'un partenariat entre Orange et Disney avait bien été signé. Néanmoins, l'application que l'on trouve actuellement sur les Livebox est en phase de bêta-test. L'accès au service de SVoD sur le box d'Orage n'a pas encore été officialisé et il est donc normal, aussi étrange que cela puisse paraître, que seule une partie du catalogue de Disney+ soit disponible.

Le porte-parole d'Orange nous a indiqué que, si la date de lancement de Disney+ sur les Livebox devrait être prochainement déterminée. Enfin, il a tenu à rappeler que l'offre en question, une fois souscrite, permet d'accéder à Disney+ depuis n'importe quel autre terminal, qu'il s'agisse d'un smartphone (iOS ou Android), une tablette, un appareil sous Android TV, une console de jeu, etc. Nous avions d'ailleurs compilé une liste de tous les appareils compatibles avec Disney+, n'hésitez pas à jeter un œil dessus pour davantage de détails.