Disney+ : Star Wars, X-Men, Mulan… découvrez les nouveautés de décembre 2020

Disny+ vient de dévoiler les films, séries, dessins animés et documentaires qui seront ajoutés sur la plateforme dans le courant du mois de décembre 2020.

Après un weekend riche en nouveautés, que nous réserve Disney+ pour le mois de décembre ? En plein reconfinement, la plateforme de streaming américaine publie un rapport détaillé qui dévoile semaine par semaine les ajouts à venir sur la plateforme le mois prochain.

Semaine du 4 au 10 décembre : Mulan, série animée X-Men, et Cars 3

La star de cette semaine sera Mulan. Le film réalisé Niki Caro est sorti en 2020. Il s'agit d'un remake en prises de vues réelles du film d'animation Mulan des studios Disney sorti en 1998, lui-même inspiré du personnage légendaire chinois, Hua Mulan.

Long métrage des studios Disney réalisé par Brian Fee, Cars 3 suit le célèbre Flash McQueen alors que ce dernier est contraint d'abandonner les circuits après un très grave accident – et la montée en puissance de voitures plus high tech. Le film suit le combat du protagoniste pour reprendre confiance en lui et retrouver les circuits, aidé par une jeune entraîneuse et le vieux mentor de son défunt mentor, Smokey.

Il y a aussi la série animée X-Men (saisons 1 à 5) qui a assurément créé une génération de fans de la franchise. Parmi les autres nouveautés de la semaine, il y aura :

Marraine ou presque (Film, création originale)

(Film, création originale) Comment être un bon nageur (Court-métrage de 1949 dans lequel Dingo apprend à nager)

(Court-métrage de 1949 dans lequel Dingo apprend à nager) Rendez-vous retardé (dessin animé autour de Mickey)

(dessin animé autour de Mickey) Le rival de Mickey

Le Noël de Mickey

La remorque de Mickey

Semaine du 11 au 17 décembre : High School Musical et des documentaires qui font voyager

Vous aimez High School Musical la série disponible sur Disney+ ? La plateforme annonce qu'un épisode spécial Noël sera diffusé dans la semaine du 11 au 17 décembre. Un épisode à ne surtout pas rater !

Il y aura également le film Safety inspiré de l'histoire vraie du footballeur américain Ray McElrathbey.

Les autres nouveautés cette semaine :

Penny Sur Mars saison 3 (série)

saison 3 (série) Gordon Ramsay Territoires Inexplorés saison 1 (série documentaire, voyages)

saison 1 (série documentaire, voyages) A l'épreuve d'une Tribu saison 4 (série documentaire, voyages)

Semaine du 18 au 24 décembre : Star Wars Les Derniers Jedi, l'Incroyable Hulk et un documentaire sur l'incendie de Notre Dame

Ecrit par Rian Johnson, Star Wars Les Derniers Jedi est la suite directe du Réveil de la Force. Rey, sensible à la Force, fait équipe avec Finn . L'héroïne va devoir affronter Kylo Ren avec l'aide de la Force, puis part à la recherche de Luke Skywalker.

On Pointe est une série documentaire originale qui suit pendant un an un groupe d'élèves de l'Ecole de Ballet Américaine (SAB) de New York. On découvre un aperçu du parcours aussi strict que prestigieux de ces élèves, pour leur donner ce petit je-ne-sais-quoi qui peut peut-être un jour lancer leur carrière de danseur ou danseuse étoile. Dans cette mini-série, les étudiants s'affairent à peaufiner les derniers préparatifs d'une Chorégraphie de George Balanchine en vue d'une représentation du Casse-Noisettes de Tchaïkovski.

Il y a également la première saison de L'Incroyable Hulk. Vous pouvez ainsi découvrir les tout premiers épisodes de la série culte diffusé en 1978, Nostalgie garantie !

Parmi les autres nouveautés du mois, il y a :

Raiponce la série saison 3

saison 3 Les trésors perdus de la Vallée des Rois (documentaire)

(documentaire) Notre Dame : l'épreuve du feu (documentaire)

(documentaire) Destination Wild : les merveilles de Thaïlande (documentaire)

Semaine du 25 au 31 décembre : film-événement Soul et la Terre sous Rayons X

Film-événement d'animation, Soul suit le parcours de Joe Garner, un professeur de musique dans un collège, qui entretient une passion pour le jazz. Après quelques rebondissements il parvient à impressionner des musiciens et tout semble aller pour le mieux…. mais il est victime d'un terrible accident. Son âme rejoint alors un séminaire pour développer ses passions avant d'être réimplantée dans un nouveau-né.

Autre beau film d'animation, Ferdinand suit l'histoire d'un taureau au grand coeur. Après une méprise, l'animal est pris pour une bête dangereuse et est capturé. Arraché à son foyer et déterminer à retrouver sa famille, il rassemble une équipe d'acolytes un peu marginaux pour l'aider dans sa quête.

Parmi les autres nouveautés ce mois-ci sur Disney+ il y aura :

Nés en Chine (film qui suit l'histoire d'un panda géant)

(film qui suit l'histoire d'un panda géant) Car S.O.S . saison 1 (série)

. saison 1 (série) La Terre Sous Rayons X saison 1 (documentaire de National Geographic).

Comme vous pouvez le voir, Disney+ aura pas mal de choses à nous proposer pendant la période de Noël. De quoi sans doute compenser un peu le risque de mesures anti-covid-19 strictes qui pèse encore à l'heure actuelle sur les fêtes de fin d'année.

Source : Disney