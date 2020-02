Canal+ offre gratuitement Disney+ aux abonnés Ciné Séries et Intégrale+

Canal+ va inclure gratuitement Disney+ dans l’offre Ciné Séries et Intégrale+. Dès le 24 mars prochain, tous les abonnés des packs pourront regarder tous les films et séries du catalogue sans le moindre surcoût. Canal+ prévient actuellement les clients concernés par mail.

Canal+ a décidé d’offrir gratuitement l’abonnement à Disney+ à certains de ses abonnés, rapportent nos confrères de iGen ce 24 février 2020. « Disney+ débarque en France le 24 mars et s’invite dans votre abonnement CANAL+. Sans rien en échange. Rien que pour vous. On est d’accord, c’est dément ! Vous n’avez rien à faire, ce sera automatique, un lien d’activation vous sera envoyé par Canal+ le 24 mars pour accéder au service » annonce Canal+ dans un mail envoyé aux abonnés. Sur Twitter, Canal+ a rapidement confirmé « que les emails sont envoyés sur plusieurs jours ».

Lire également : Non, Disney+ ne propose aucune offre spéciale pour son lancement en France

Une offre réservée à certains packs Canal+ ?

Selon iGen, Disney+ sera inclus sans surcoût dans les offres Ciné Séries et dans le pack Intégrale+. Pour rappel, l’offre Ciné Séries permet déjà d’accéder à 20 chaînes cinéma et séries, aux contenus OCS, au catalogue Netflix et à la chaîne premium Canal+ pour 30€/mois. De son côté, le pack Intégrale+ comprend l’accès aux 6 chaînes exclusives de Canal+, aux séries et films Netflix, à OCS et à plus de 90 chaînes thématiques. C’est l’abonnement Canal+ le plus cher (99,90€ par mois).

Pour l’heure, il n’est pas impossible que d’autres packs Canal+ soient aussi concernés par l’offre. Attention, tous les abonnés ne profitent pas de la même offre. Chez certains clients, Disney+ ne sera gratuit que pendant une période d’un an. Dans d’autres courriels, Canal+ ne précise aucune durée limitée. Nous en saurons plus dans les jours à venir quand d’autres abonnés auront reçu le mail. Pour rappel, le service de streaming Disney+ sera disponible en France à partir du 24 mars 2020.

Bonsoir, je vous confirme que les email sont envoyés sur plusieurs jours. Gardez un œil sur vos boites email 😉 — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) February 24, 2020

Source : iGen