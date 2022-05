Disney+ développe une nouvelle série Daredevil, ça se confirme

Disney+ travaille actuellement sur une nouvelle série consacrée à Daredevil. Après une apparition remarquée sur Netflix entre 2015 et 2018, l'Homme sans peur semble sur le point de faire un retour fracassant sur le petit écran. On fait le point sur les informations disponibles.

Daredevil, l'un des personnages phares des comics Marvel, a eut droit à sa propre série entre 2015 et 2018. Longue de trois saisons, la série mettait en scène Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, l'avocat aveugle de Hell's Kitchen. La série, longtemps disponible sur Netflix, a rencontré un succès monstre. Malgré tout, le show a été annulé au terme de la 3e saison.

Récemment, le personnage est revenu sur le devant de la scène grâce à une courte apparition dans Spider-Man : No Way Home, le long métrage qui réunit plusieurs versions du tisseur. En parallèle, l'ennemi numéro 1 de Daredevil, le Caïd (Wilson Fisk) est apparu dans les deux derniers épisodes de la série consacrée à Hawkeye. Toujours interprété par Vincent D'Onofrio, le personnage s'est imposé comme le grand méchant de la série Marvel.

Daredevil devrait bientôt faire son grand retour à la télévision

Ces apparitions récentes laissent penser que Marvel Studios et Disney+ ambitionne d'incorporer les personnages de la série au MCU. Jusqu'ici, l'Homme sans peur, ses acolytes et ses ennemis ont toujours évolué en marge de l'univers cinématographique Marvel, bien que la première saison multiplie les références à la bataille de New York du 1er film Avengers.

Dans ce contexte, plusieurs rumeurs sont apparues sur la toile, assurant que Disney+ prévoit de relancer la série Marvel consacrée à Daredevil. Citant des sources anonymes, le média spécialisé Variety est en mesure de confirmer l'existence du projet.

Matt Corman et Chris Ord, deux auteurs connus pour avoir écrit la série télévisée Covert Affairs, sont attachés au projet. Le projet de série semble encore à ses balbutiements. Pour le moment, Marvel et Disney n'ont pas encore confirmé le retour de Daredevil sur le petit écran. On ignore si la future série Marvel prendra la suite de la saison 3 de Daredevil, fera table rase du passé ou se gardera simplement d'évoquer les précédentes aventures de l'avocat.

