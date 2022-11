Disney : des abonnés accusent la compagnie d’avoir fait exploser les prix des services de streaming

Un groupe d'abonnés à YouTube TV a décidé de porter plainte contre Disney. Ils accusent la firme aux grandes oreilles d'avoir profité des accords commerciaux réalisés avec ses concurrents pour faire exploser le prix du service de TV en direct et en continu. Explications.

Alors que Disney a récemment augmenté les prix de Disney+ aux Etats-Unis, plusieurs abonnés de YouTube TV ont décidé de porter plainte contre la firme aux grandes oreilles. Précision essentielle, YouTube TV est un service de télévision en direct disponible uniquement aux Etats-Unis.

Avec cette offre facturée à 64,99 dollars par mois, les utilisateurs peuvent accéder à de nombreuses chaînes américaines comme Fox, NBC, AMC, Fox, CNN, Comedy Central ou encore MSNBC ou CBS. Or, un groupe d'abonnés au service de Google ont intenté un procès antitrust contre Disney. Selon eux, les accords commerciaux signés entre Disney et YouTube TV ont fait exploser les prix de l'abonnement.

Plus précisément, les plaignants affirment que Disney exige des diffuseurs comme YouTube TV qu'ils incluent ESPN (propriété de Disney) dans leur offre de base. Ce qui a pour conséquence principale d'augmenter le prix de l'abonnement à YouTube TV.

A lire également : Disney+ dépasse les 160 millions d’abonnés mais est un véritable gouffre financier

Des abonnés à YouTube TV attaquent Disney en justice

Cette plainte en recours collectif de 82 pages a été déposée cette semaine devant le tribunal de district de San Francisco. On peut y lire que le contrôle d'ESPN et d'Hulu par Disney a permis à la société “de gonfler le prix sur le marché en augmentant le prix de ses propres produits” et “de fixer un prix plancher”.

La plainte poursuit : “Et c'est exactement ce que Disney a fait au cours des trois dernières années, depuis qu'il a pris le contrôle opérationnel de Hulu en mai 2019. Les prix sur l'ensemble du marché SLPTV, y compris pour YouTube TV, ont doublé. Cette inflation spectaculaire des prix à l'échelle du marché a été menée par les propres hausses de prix de Disney pour Hulu + Live TV”.

Les abonnés à l'origine de cette action veulent obtenir des dommages et intérêts ainsi qu'un procès devant un jury, et non un arbitrage ou un règlement. Rappelons qu'en 2021, un différend entre Disney et Google a entraîné la disparition des programmes Disney sur YouTube TV pendant quelques jours. Normalement, Google aurait du réduire le prix de son offre à 49,99 dollars par mois au lieu de 64,99 $/mois après la perte des chaînes appartenant à Disney. Cela n'a jamais été le cas.

Source : Deadline