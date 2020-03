Canal+ ajoute Disney+ à ses offres : découvrez le prix des abonnements

Canal+ va intégrer Disney+ à ses offres à partir du 7 avril 2020. Pour le lancement du service de VOD en France, Canal proposera 5 abonnements différents, dont une offre limitée valable jusqu’au 3 juin 2020. Découvrez le prix et le contenu de tous les packs.

CLIQUEZ ICI POUR S’ABONNER A DISNEY+

Canal+ vient de lever le voile sur le détail de ses offres incluant Disney+ en France. Pour mémoire, Canal+ est le distributeur exclusif de Disney+ dans l’Hexagone. L’abonnement à une offre Canal est donc le seul moyen de regarder les contenus du service via une box Internet.

Lire également : vous pourrez vous abonner à Disney+ sans passer par Canal+

Toutes les offres Canal+ incluant Disney+

La chaîne va inclure le service de streaming américain dans un total de 5 packs. Une offre spéciale à durée limitée, valable jusqu’en juin, est inclue dans la grille. Enfin, Canal+ propose d’importantes réductions afin d’attirer les nouveaux abonnés, surtout intéressés par Disney+. Voici la grille des offres :

Le pack Famille+ à 29,90 euros par mois au lancement de Disney+ (34,90 euros/mois après deux ans) : l’offre comprend une soixantaine de chaînes thématiques différentes, dont Disney Junior et Disney Chanel .

à 29,90 euros par mois au lancement de Disney+ (34,90 euros/mois après deux ans) : l’offre comprend une soixantaine de chaînes thématiques différentes, dont Disney Junior et Disney Chanel . Le pack Cine Series+ à 34,90 euros au lancement (49,90 euros/mois après deux ans) : l’abonnement comprend notamment Disney+, OCS, Netflix et Ciné+.

à 34,90 euros au lancement (49,90 euros/mois après deux ans) : l’abonnement comprend notamment Disney+, OCS, Netflix et Ciné+. Le pack + de Canal + à 24,90 euros au lancement ( 34,99 euros/ mois après deux ans) : ce pack donne l’accès à l’ensemble des chaînes Canal+ en plus de Disney+.

à 24,90 euros au lancement ( 34,99 euros/ mois après deux ans) : ce pack donne l’accès à l’ensemble des chaînes Canal+ en plus de Disney+. Le pack Intégrale+ à 89,90 euros par mois au lancement (99,90 euros/mois après deux ans) : l’offre comprend tous les chaînes et services de Canal+ et Disney+.

à 89,90 euros par mois au lancement (99,90 euros/mois après deux ans) : l’offre comprend tous les chaînes et services de Canal+ et Disney+. Et une offre limitée à 19,90 euros/mois, valable jusqu’au 3 juin 2020 : le pack comprend uniquement Disney+ et Canal+. Ce tarif est valable pendant deux ans.

Les abonnés actuels des offres Intégrale, Intégrale + et au pack Ciné Séries obtiendront un accès gratuit à Disney+, sans le moindre surcoût. De plus, Canal+ va offrir l’abonnement Disney+ pour une durée limitée d’un an aux abonnés des packs Familles et au pack Canal+. Une fois cette année écoulée, les clients devront payer le prix plein pour l’abonnement, à savoir 6,99 €/mois. Pour rappel, Disney+ sera disponible en France dès le 7 avril 2020.