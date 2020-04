Disney+ est l’application la plus téléchargée en France, devant Zoom et Netflix

Ce mardi 7 avril, Disney+ a débarqué en France, après un report de 2 semaines à la demande du gouvernement. Dès le premier jour, le service semble avoir connu un succès sans précédent. Son application, que ce soit dans l’App Store ou dans le Play Store, a rapidement détrôné ses concurrents.

Selon les informations récoltées par App Annie, une société spécialise dans l’analyse de données mobiles, l’application Disney+ est passée numéro 1 des téléchargements des stores d’Apple et de Google. Ainsi, elle est passée devant des applications pourtant très populaires, surtout en cette période de confinement, comme Zoom, WhatsApp, TikTok ou Netflix.

À cela, il convient également d’ajouter les téléchargements des applications pour consoles Xbox One et PS4, les télévisions connectées, et même les box TV des fournisseurs d’accès à internet qui tournent sous Android TV (Freebox Delta, Bouygues Bbox 4K). Bref, c’est un carton plein pour Disney+ en France dès le premier jour.

Disney+ fait un tabac partout dans le monde

Il y a deux semaines, l’application avait déjà connu un succès tout aussi phénoménal lors de son lancement en Europe. Elle avait été ainsi téléchargée plus de 5 millions de fois le 24 mars dernier, que ce soit au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie ou en Espagne (mais pas en France).

En outre, on apprend aujourd’hui que Disney+ totalise déjà 50 millions d’utilisateurs à travers le monde, alors que le service n’en comptait que 28,6 millions début février. 5 mois seulement après son lancement, Disney+ a déjà conquis autant que Netflix au bout de 7 ans.

A lire aussi : comment télécharger l’application Disney+ en France

Néanmoins, même si aucun chiffre n’a encore été communiqué pour l’Hexagone, Disney+ ne peut pour l’instant prétendre rivaliser avec Netflix en nombre d’abonnés. Le géant au logo rouge comptait 6,7 millions d’adeptes en janvier dernier. Rappelons par ailleurs que Netflix compte tout de même à l’heure actuelle plus de 167 millions d’abonnés à travers le monde. Mais nul doute qu’à ce rythme, l’entreprise de Mickey a toutes les chances de rapidement rattraper son principal rival en France et dans le monde.

Source : Le Figaro