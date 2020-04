Disney+ récolte 50 millions d’abonnés en seulement 5 mois, autant que Netflix en 7 ans

Si Disney+ vient tout juste d’être lancé en France, le service est disponible depuis quelques mois déjà aux États-Unis et depuis deux semaines un peu partout en Europe. Malgré sa relative jeunesse, la plateforme de streaming connaît un véritable raz de marée en nombre d’abonnés, elle qui compte désormais plus de 50 millions d’utilisateurs.

Si les services de streaming connaissent depuis quelques années une jolie croissance, c’était Netflix qui dominait jusqu’alors le haut du panier. Amazon Prime, Hulu ou OCS se contentaient de récolter les miettes que le géant au logo rouge voulait bien lui laisser. Mais voilà que, depuis le 12 novembre dernier, un nouveau challenger a débarqué aux États-Unis : Disney+. Plus récemment, la plateforme de SVoD s’est lancée en Europe, puis en Inde la semaine dernière, pour finalement arriver le 7 avril dernier en France.

Disney+ comptait séduire 60 millions d’utilisateurs, mais pas avant 2024

Et le succès est au rendez-vous : selon Disney, le service de streaming a réussi à convaincre de 50 millions d’abonnés en à peine 5 mois. À titre de comparaison, Netflix a mis 7 ans pour atteindre ce chiffre. Disney n’en espérait pas tant, puisqu’elle escomptait atteindre les 60 à 90 millions d’utilisateurs d’ici fin 2024.

Les prix pratiqués par Disney+, relativement bas face à la concurrence, sont probablement l’une des raisons de ce succès. Le service s’affiche en effet à 6,99 €/mois (4 utilisateurs, 7 profils, 4K), là où un même abonnement chez Netflix coûte 15,99 €/mois (4 utilisateurs, 5 profils, 4K). Mais la période de confinement joue aussi probablement beaucoup dans cette adoption. Néanmoins, Netflix reste à l’heure actuelle le ténor de la SVoD, lui qui compte pas moins de 167 millions d’utilisateurs au niveau mondial.

Quoi qu’il en soit, le score atteint par Disney+ reste sans précédent pour un service de SVoD. En Inde, où Disney+ a été lancé la semaine dernière et où il s’affiche à seulement 1,5 €/mois, la plateforme totalise déjà 8 millions d’abonnés. Disney n’a pas encore communiqué de chiffres pour la France, le service venant tout juste d’être lancé dans l’Hexagone. On sait néanmoins que l’application Disney+ a connu le jour de son lancement un engouement tel qu’elle s’est placée directement en pole position sur l’App Store et le Play Store de Google. Netflix n’a qu’à bien se tenir.