Diablo Immortal : un joueur dépense 100 000 dollars sur le jeu, mais perd l’accès aux parties en ligne

Un joueur de Diablo Immortal est dans l’incapacité de trouver une partie en ligne malgré sa dépense conséquente de 100 000 dollars dans le jeu. Il lui est impossible de trouver un adversaire dans les matchs PVP, son niveau étant trop élevé.

Alors qu’il est tout à fait possible de profiter de Diablo Immortal en solo, la plupart des joueurs préfèrent s’attaquer aux autres dans des matchs PVP, dans lesquels un meilleur équipement vous donne beaucoup plus de chances de l’emporter. Nous avions vu par le passé qu’il fallait dépenser plus de 100 000 euros pour atteindre le niveau maximal avec son personnage, une somme conséquente qui a pourtant été récemment dépensée par le youtubeur Jtisallbusiness.

Ce dernier a voulu améliorer son personnage Barbare au maximum, et n’a donc pas hésité à dépenser tout cet argent dans le jeu de Blizzard. Le problème, c’est que son personnage est devenu tellement fort qu’il a remporté des centaines de victoires pour seulement quelques défaites, faisant ainsi grimper son MMR (son elo) à un niveau sans précédent.

Le joueur ne trouve plus aucun adversaire sur Diablo Immortal

Son niveau est monté si haut qu’il lui est devenu impossible de trouver une partie en ligne. Le taux de victoire du joueur est apparemment si élevé que le jeu ne le confronte même pas à d'autres joueurs, ce qui torpille ses chances de participer au dernier événement de Rite of Exile.

Jtisallbusiness affirme avoir passé entre “48 et 72 heures” au total à attendre d'être mis dans une file d'attente pour une partie de battlegrounds, chaque tentative se terminant sans qu'il ait trouvé de correspondance. Il a reçu de son clan, le leader de son serveur, plusieurs messages lui demandant de se préparer à défendre sa place d’Immortel en affrontant des ennemis en ligne, mais il s'est rapidement aperçu que les matchs PVP étaient inaccessibles.

Il a déclaré avoir contacté Blizzard à ce sujet il y a plus d'un mois via le chat en direct et avoir été invité à publier un message sur le forum, ce qu'il a fait. Blizzard n’a pourtant jamais répondu à son message sur le forum, et ce n’est que sur les réseaux sociaux qu’un employé de l’entreprise a déclaré que le souci pourrait peut-être être résolu dans quelques semaines.

Face à cette incertitude et à l’impact du bug sur sa capacité à gagner de l'argent avec le jeu en tant que créateur de contenu, Jtisallbusiness envisage désormais de consulter un avocat après n'avoir pas obtenu de réponse adéquate de la part de Blizzard. Il espère désormais être remboursé par l’entreprise si le bug n’est pas corrigé rapidement. Ce problème pourrait fortement décourager les joueurs d’investir dans le jeu, qui rapporte actuellement plus d’un million de dollars par jour.