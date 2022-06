Diablo Immortal : il faut dépenser plus de 100 000 euros pour atteindre le niveau maximal

Un Youtubeur a calculé combien il faudrait en loot box pour augmenter au maximum son personnage dans Diablo Immortal. Comme on pouvait s’y attendre, la facture est salée. Selon lui, il faudrait pas moins de 110 000 dollars, soit environ 100 000 euros pour arriver à ses fins. Un business model qui risque de ne pas plaire à tout le monde qui empêche le jeu de sortir dans certains pays.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le lancement de Diablo Immortal divise les fans. Si la critique est relativement unanime et s’accorde pour saluer la qualité du jeu, Blizzard a fait le choix de faire du titre un free-to-play, avec tout ce que cela implique de compensations financières alternatives. Sans grande surprise, Diablo Immortal dispose d’achats in-app et de multiples loot boxes en tout genre qui permettent aux joueurs d’avancer plus rapidement dans l’aventure.

Et comme souvent dans ce genre de situation, il faut payer très cher si l’on souhaite arriver au niveau maximal. On se rappelle notamment de FIFA 21 qui demande 100 000 € pour se constituer l’équipe de ses rêves. De manière assez cocasse, le calcul est similaire pour Diablo Immortal. C’est en tout cas le résultat sur lequel est tombé Bellular News, qui est expliqué en détail dans la vidéo que vous trouverez ci-dessous.

Il faudra passer à la caisse pour s’améliorer dans Diablo Immortal

Plus embêtant encore, Bellular News affirme qu’il n’est pas possible d’atteindre le niveau maximal dans le jeu sans sortir son portefeuille. En effet, les joueurs devront acheter tout un lots d’objets légendaires une fois qu’ils seront venus à bout de leur barre d’expérience. Bien sûr, ces derniers sont trouvables en cherchant dans le jeu, mais ils sont particulièrement bien cachés et apparaissent même parfois aléatoirement, rendant la tâche particulièrement ardue.

Il faut donc le plus souvent passer par des coffres payants, qui sont ni plus ni moins que des loot boxes. Un choix peu étonnant de la part de Blizzard qui doit bien rentabiliser son jeu, mais qui est loin de faire l’unanimité. En outre, le titre est interdit en Belgique et aux Pays-Bas, où la bannit les loot boxes des jeux vidéo. Une bien mauvaise publicité alors que des bugs conséquents frappent tous les utilisateurs sur des smartphones Samsung avec puce Exynos.