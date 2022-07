Diablo Immortal rapporte un million de dollars par jour malgré les polémiques

Diablo Immortal est un immense carton, puisque le jeu mobile a déjà récolté 50 millions de dollars depuis sa sortie, soit un million par jour. Un succès d’autant plus surprenant qu'il a été au cœur des critiques pour son système économique.

Diablo Immortal a beau être sous le feu des critiques, cela ne l’empêche pas d’être un gigantesque succès. Selon mobilegamer.biz, le titre mobile de Blizzard aurait rapporté 48,9 millions de dollars au studio en à peine plus d’un mois d’exploitation. Soit plus d’un million de dollars par jour ! Quatre jours après sa sortie, il a même connu un pic de 2,4 millions de dollars ! A noter que ces chiffres ne tiennent pas compte des commissions de 30% des boutiques d’Apple et de Google.

Le titre a été téléchargé plus de 10 millions de fois la semaine de sa sortie (et 35 millions d’enregistrements), à la fois sur l’AppStore et sur le PlayStore. Un véritable carton ! A titre de comparaison, Diablo 3 s’était vendu à 10 millions d’exemplaires en six semaines, et c’était alors le jeu le plus attendu de la planète. Nous parlons ici de la version mobile, mais la version PC n'est même pas comptabilisée.

Diablo Immortal cartonne malgré son modèle économique plus que douteux

Diablo Immortal est donc un pari réussi pour Blizzard. Le titre n’est plus dans le top 10 des applications les plus téléchargées, mais continue de faire recette. Il s’agit de l’adaptation mobile d’un AAA la plus rentable, dépassant APEX Legends Mobile et ses 11,6 millions de dollars.

A lire aussi – Diablo 4 se dévoile dans un nouveau trailer, sortie prévue pour 2023

En tout cas, Blizzard ne compte pas tuer la poule aux œufs d’or. De nombreux contenus sont prévus pour garder les joueurs et, bien entendu, les inciter à dépenser leur argent dans la boutique en ligne. De quoi élargir la base de fans pour l’arrivée de Diablo 4, prévu pour 2023.

Diablo Immortal est un bon jeu, c’est un fait. Il est ludique, prenant, joli à l’œil et parfaitement adapté au gameplay mobile. Cependant, il a été pointé du doigt pour son système économique plus que vicieux. Pour avoir plus de chances d’obtenir un meilleur équipement, il faut acheter des lootboxes. Si un joueur veut être le meilleur de son serveur, il est obligé de casser sa tirelire.

En tout cas, ce système a été pensé exclusivement pour le mobile. Blizzard a déjà promis que Diablo 4, prévu sur PC et consoles, disposerait d’un modèle économique plus classique.

Source : MobileGamer.biz