Diablo 4 : Blizzard repousse la sortie du jeu, ça sent le roussi pour 2022

Il est désormais très peu probable que Diablo 4 voit le jour en 2022. Blizzard a annoncé le report du jeu très attendu par les fans, au même titre qu’Overwatch 2. Une décision qui est sûrement liée au départ de Jen Oneal, jusqu’ici co-présidente de l’entreprise.

La série noire continue pour Blizzard. Après les récentes polémiques concernant l’environnement extrêmement toxique qui règne dans le studio ayant entraîné de nombreux départs, ce dernier tente de limiter les dégâts comme il peut. Nécessairement, le développement des jeux en cours en pâtit lourdement. Alors que tout espoir de mettre la main sur Diablo 4 cette année était déjà réduit à néant, il y a de fortes chances que le titre n’arrive pas non plus en 2022. C’est en tout cas ce que semble indiquer Blizzard, qui « prévoit une sortie plus tardive » du nouvel épisode de la saga.

Ce dernier n’est d’ailleurs pas le seul concerné : Overwatch 2 sera lui aussi lancé plus tard que prévu. Pour le moment, les joueurs vont donc devoir se contenter de la courte campagne de Diablo II Resurrected, en attendant le nouvel opus. D’autant que les deux jeux ne disposaient déjà pas de date de sortie officielle, ce qui laisse entendre qu’il va falloir se montrer très patient avant de les voir débarquer sur le marché. Le temps de laisser Blizzard remplacer les têtes pensantes qui se trouvaient derrière ces deux titres.

Blizzard retarde la sortie de ses jeux après les départs massifs des employés

L’équipe de Diablo 4 a en effet vu partir son réalisateur Luis Barriga, mis de côté par la direction dans le cadre de l’enquête interne ayant lieu après les révélations de harcèlement. Il a été remplacé en octobre par Joe Shely, deux mois après son départ. Quant à Overwatch 2, le jeu a lui aussi été séparé de son réalisateur Jeff Kaplan ainsi que de son directeur de production Chacko Sonny. Enfin, la nouvelle du report de leurs sorties a été accompagnée par l’annonce de la démission de Jen Oneal, co-présidente de Blizzard, qui laisse donc Mike Ybarr seul à la barre.

« Si je fais cela, ce n’est pas parce que je n’ai aucun espoir pour Blizzard, bien au contraire », explique cette dernière dans un communiqué. « Je suis inspirée par la passion de tous ceux qui, ici, travaillent de tout leur cœur à un changement significatif et durable. Cette énergie m’a incité à partir explorer comment je peux faire plus pour que les jeux et la diversité se croisent et, je l’espère, avoir un impact plus large sur l’industrie qui profitera également à Blizzard (et à d’autres studios). » Elle ajoute que « les plus beaux jours de Blizzard restent à venir ».