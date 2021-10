Diablo 2 Resurrected : des problèmes de connexion en pagaille, des joueurs exigent un remboursement

Diablo 2 connaît depuis quelques jours d’énormes soucis de connexion, empêchant les joueurs d’entrer dans leur partie en ligne. Un problème qui dure et qui pousse certains utilisateurs à réclamer un remboursement.

Diablo 2 Resurrected est sorti le 23 septembre dernier sur PC et consoles (même sur Switch). Si la soirée de lancement a été un peu compliquée avec de nombreux soucis de connexion, tout a été pour le mieux les jours suivants. Toutefois, les choses se sont compliquées depuis le 6 octobre et les joueurs sont furieux…

En effet, c’est ce jour-ci que Blizzard a diffusé une mise à jour de routine destinée avant tout aux versions consoles (mais aussi publiée sur PC). Depuis, nous n’avons que des soucis de connexion en pagaille. Selon l’heure de la journée, il est impossible de rejoindre une partie en ligne.

Diablo 2 connaît des gros soucis de connexion

Il faut savoir que Diablo 2 permet de créer un personnage en local ou en ligne. Dans le deuxième cas, vous pouvez jouer avec des amis, mais aussi en solo (mais sur un serveur distant), et c’est donc l’option la plus sélectionnée en temps normal. Mais avec ces soucis de connexion, impossible de profiter de son personnage, puisqu’il est en ligne. Le jeu ne permet pas non plus de le transférer vers une partie locale. Bref, Diablo 2 est tout simplement injouable lorsque les serveurs sont HS, et ils le sont 50% du temps…

Blizzard a annoncé à plusieurs reprises que le souci était réglé, mais il revient sans cesse, causant un certain agacement dans la communauté. Sur Twitter, beaucoup exigent ainsi un remboursement avec le hashtag #RefundD2R. Le souci, c’est que les joueurs en question ont déjà beaucoup d’heures au compteur et que Blizzard ne prévoit pas de leur rendre leur argent dans ce cas. Le studio promet une solution rapide pour les serveurs, mais elle se fait attendre.

Blizzard et les lancements chaotiques, c’est une longue histoire. On se souvient tous du départ catastrophique de Diablo 3 à l’époque, miné par la fameuse Erreur 37 qui empêchait les joueurs de profiter de leur achat (là encore, tout était en ligne). Les lancements de World of Warcraft ont aussi souvent été compliqués, même si les choses se sont grandement améliorées avec les dernières extensions. Il faut croire que certaines habitudes ne disparaissent jamais.