Diablo 4 n’arrivera pas en 2021 selon Activision, il va falloir être patient

Il faudra encore attendre un peu avant de pouvoir jouer à Diablo 4. Dans une réunion interne, l'éditeur Activision a précisé que son studio Blizzard Entertainment a effectué des progrès significatifs dans le développement d'autres titres, mais que ce dernier ne verra pas le jour cette année. Le remake de Diablo 2 pourrait faire patienter les fans de la saga.

On ne compte plus les jeux au succès immense de Blizzard Entertainment. World of Warcraft, Starcraft, Hearstone… La liste est longue. Ces derniers temps, deux d'entre eux attirent toutes les convoitises de la communauté gaming : Diablo et Overwatch. Le premier sans doute la saga majeure de Blizzard, dont le dernier opus, sorti en 2012, a laissé ses fans dans une attente interminable. Le second, sorti en 2016, s'est rapidement imposé comme un incontournable du e-sport et continue de divertir des millions de joueurs à travers le monde.

Alors quand, en 2019, Blizzard annonce une suite à ces jeux, le phénomène est mondial. Il a pourtant fallu de peu d'informations, car le studio a été plutôt avare en matière de détails sur ses jeux. C'est à peine si l'on sait que de nouveaux héros viendront rejoindre les rangs des personnages jouables. Quant à Diablo 4, un long trailer a été diffusé lors de l'événement, mais ne dévoile pas grand-chose de son scénario. Certains joueurs espèrent donc obtenir une date de lancement lors du prochain BlizzConline, programmé pour ce 19 février. Il n'en sera rien. D'après Activision, éditeur des jeux, ces derniers ne sortiront pas en 2021.

Toujours pas de date de sortie pour Diablo 4 et Overwatch 2

Dans une réunion interne ayant eu lieu ce jeudi 4 février, Activision a annoncé que le développement des jeux est loin d'être terminé. Celui-ci n'a pas donné de prévision quant à leur lancement. À la place, l'éditeur a déclaré à la presse que Blizzard a effectué des progrès significatifs sur “d'autres propriétés intellectuelles clés” que l'on peut s'attendre à voir arriver “en 2022 et plus tard”.

S'agirait-il du remake de Diablo 2 ? Difficile à dire. Les dirigeants de l'entreprise ont bel et bien parlé d'un remaster similaire à celui de Crash Bandicoot ou des premiers Tony Hawk's Pro Skater, mais se sont bien gardés de donner plus d'informations. Une sortie d'un Diablo 2 flambant neuf aiderait sans aucun doute à faire patienter les fans.

À noter que Blizzard prépare également un spin-off sur smartphone, intitulé Diablo Immortal. Diablo 4, quant à lui, est déjà en développement depuis quelques années. Luis Director, son game director, a affirmé que cet opus va “ramener la série à ses origines”.

Source : Polygon