Deux-roues : prix, horaires, emplacements, tout savoir sur le stationnement payant à Paris

Dès ce 1er septembre 2022, le stationnement pour les deux-roues motorisés devient payant dans les rues de Paris. Prix, horaires, modalités, cas de gratuité, nombre d'emplacements, on fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle mesure.

Si le contrôle technique des motos a finalement été annulé en France, la vie des motards parisiens va néanmoins changer dès ce 1er septembre 2022. Comme vous le savez peut-être, à cette date, la mairie de Paris a décidé de rendre payant le stationnement des deux-roues motorisés thermiques dans les rues de la capitale.

Avec cette nouvelle disposition, la municipalité veut diminuer le nombre de motos/scooters en stationnement sur les trottoirs et les parkings à vélos tout en poussant les usagers à se diriger vers des solutions moins polluantes comme les deux-roues électriques ou les vélos électriques. Bien entendu, cette mesure apportera également d'autres dividendes dans les caisses de la ville. Dans cet article, nous aborderons les points essentiels à savoir, comme le prix, le nombre d'emplacements, les horaires, les abonnements ou encore les cas de gratuité.

Les véhicules et emplacements concernés

Commençons tout d'abord pour les véhicules concernés. Il s'agit des motos et scooters thermiques de catégorie L1, L3 et L5. Pour connaître la catégorie de votre deux-roues, il suffit de se rendre sur votre certificat d'immatriculation dans la rubrique J. Concernant les véhicules de catégorie L4, L6 et L7, ils sont soumis aux tarifs applicables aux voitures et petites camionnettes.

D'après les précisions de la mairie de Paris, la capitale compte au total 42 000 places de stationnement dédiées aux deux-roues motorisés (ce qui représente peu face aux 500 000 2RM en circulation). Sur la voie publique, les 2RM pourront donc stationner :

sur les emplacements dédiés marqués Motos ou 2RM

sur la bande de stationnement payant (utilisée également par les voitures)

Comme vous pouvez vous en douter, tout stationnement sur les trottoirs ou dans les parkings réservés exclusivement aux vélos est strictement interdit, sous peine de contravention et d'enlèvement du véhicule.

A lire également : Trottinettes électriques – la vitesse limitée à 10 km/h s’applique dans tout Paris

Le prix du stationnement

Une fois que votre 2RM/moto est garée, il faudra payer la redevance de stationnement, soit via les horodateurs à proximité, ou bien via les applications mobiles dédiées suivantes : PayByPhone, ParkNow et Flowbird. Veillez à saisir correctement l'immatriculation de votre véhicule, pour garantir la prise en compte du paiement lors d'un contrôle par les forces de l'ordre.

Le stationnement sera payant du lundi au samedi dans toutes les rues de la capitale de 9h à 20h, hors dimanche et jours fériés, y compris au mois d'août. Notez qu'il sera possible de payer un stationnement à l'avance. Prenons un exemple : un stationnement payé un dimanche sera en réalité valable pour la 1re plage horaire payante du lundi.

Précisons que cette redevance pourra être payée dès le début du stationnement ou à posteriori via ce qu'on appelle un FPS (Forfait post-stationnement). Contrairement à ce que l'on peut penser, il ne s'agit pas d'une amende mais d'une redevance de l'occupation de l'espace publique. Le montant du FPS équivaut au tarif d'un stationnement visiteur de 6 heures, soit 37,5 € en zone 1 et 25 € en zone 2.

Pour les visiteurs

Voici d'abord les tarifs pratiqués pour les visiteurs en 2RM selon les différents arrondissements de la capitale. Notez que les prix sont fractionnables par tranche de 15 minutes. Vous trouverez l'intégralité des prix dans le tableau ci-dessous.

Pour les résidents

Comme pour les propriétaires de voitures, les résidents et professionnels peuvent prétendre à des tarifs préférentiels, bien plus avantageux que les tarifs visiteurs. Pour les résidents, il faudra bien entendu que votre résidence principale soit à Paris. Pour en faire la demande, il faudra se rendre sur cette page dédiée du site de la ville de Paris.

Voici le tarif de l'abonnement :

3 ans : 45 €

1 an : 22,50 €

Une fois votre abonnement résident activé, il faudra toutefois payer votre stationnement à chaque fois aux tarifs préférentiels, soit via les horodateurs ou bien via les applications précédemment citées. Les prix sont les suivants :

0,75 € par jour

4,50 € par semaine

Pour les professionnels

Pour les pros, la mairie de Paris a mis en place plusieurs abonnements différents, en fonction de l'activité (sédentaires, mobiles, publics) et de la domiciliation. Pour consulter ces offres variées et les conditions d'obtention, rendez-vous sur cette page dédiée. Notez qu'il est possible de réserver son droit au stationnement professionnel pour un 2RM motorisé depuis le 27 juin 2022.

Les cas de gratuité

Venons-en maintenant aux cas de gratuité. Les 2RM électriques, les professionnels de santé à domicile et les personnes en situation de handicap (oui qui transportent des personnes en situation de handicap) peuvent bénéficier de la gratuité de l'abonnement et de la redevance, sous certaines conditions toutefois.

Les 2RM électriques sont éligibles à l'offre “Véhicule basse émission” : en d'autres termes, ils peuvent stationner gratuitement sur tout emplacement payant, en prenant un ticket virtuel quotidien gratuit sur l'une des applications précédemment citées

Ce droit “Véhicule basse émission” est automatiquement crée lors d'une demande de droit de stationnement résident ou professionnel si le véhicule répond aux critères établis. Notez que les visiteurs peuvent également en faire la demande en choisissant l'offre “Droit visiteur basse émission”. Afin de profiter d'un traitement du dossier plus rapide, la municipalité invite les utilisateurs à faire leur demande via France Connect.

Pour les professionnels de soin à domicile, il faudra également prendre un ticket virtuel quotidien gratuit pour justifier le stationnement. Pour les personnes en situation de handicap (ou transportant), il faudra référencer le 2RM thermique ou électrique via Handi'Stat, un service gratuit proposé par la mairie de Paris.

Le Pass 2RM dans les parkings souterrains

D'ici quelques semaines, les propriétaires de 2RM motorisés pourront profiter d'une autre option : le Pass 2RM. Cet abonnement permettra de se garer dans les parkings souterrains affiliés au dispositif Pass 2RM. Les utilisateurs pourront opter pour une offre mensuelle, trimestrielle ou annuelle, à souscrire dans un ou plissures parcs affiliés, sans condition de lieu de résidence. Voici les tarifs :

Au total, la ville de Paris annonce 68 parcs de stationnement publics affiliés au dispositif dès le 1er septembre 2022. Vous pouvez trouver la liste complète des parkings du Pass 2RM en cliquant sur ce lien.