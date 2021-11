Trottinettes électriques : la vitesse limitée à 10 km/h s’applique dans tout Paris

La mairie de Paris continue de renforcer et durcir sa politique contre les trottinettes électriques. Après avoir limité leur vitesse à 10 km/h dans plus de 700 secteurs de la ville, la municipalité a décidé d'appliquer cette mesure à l'ensemble de la capitale dès début décembre 2021.

Comme vous le savez peut-être, la ville de Paris est partie en croisade contre les trottinettes électriques depuis plusieurs années. La faute à la multiplication des incivilités, des infractions au code de la route, des abandons sur la voie publique et surtout des accidents mortels dans les rues de la capitale. Il faut dire que depuis le début d'année 2021, on dénombre pas moins de 298 accidents concernant des trottinettes électriques, avec plus de 300 blessés et deux décès déplorés dans Paris.

Très rapidement, la municipalité a pris des mesures drastiques, comme l'interdiction de rouler sur les Champs-Élysées la nuit, pour éviter notamment les rodéos qui mettent en danger les passants. En novembre 2021, la mairie a passé la vitesse supérieure. Elle a exigé aux trois principaux opérateurs de la ville, à savoir Dott, Lime et Tier de brider la vitesse de leurs trottinettes électriques à 10 km/h dans 700 secteurs clés de la capitale, comme la Place de la Bastille, de la République ou encore les Halles et le Palais Royal.

Mais finalement et aux yeux de l'Hôtel de ville, cette solution était trop complexe à mettre en place. Alors plutôt que d'appliquer cette mesure dans certains endroits de Paris, la mairie préfère tout simplement la généraliser à l'ensemble de la ville. “Pour assurer la sécurité des usagers, nous préférons que la vitesse soit limitée dans l'intégralité de Paris”, explique David Belliard, adjoint d'Anne Hidalgo chargé des transports.

10 km/h partout sauf sur les grands axes en trottinette électrique à Paris

Comme le précise la mairie, les utilisateurs pourront toujours rouler à 20 km/h maximum sur les grands axes de Paris et ceux disposant d'une piste cyclable sécurisée. Cette nouvelle mesure s'appliquera dès la première quinzaine de décembre 2021. Pour rappel, les trois opérateurs se chargeront de brider à distance les performances de leurs engins, grâce à la géolocalisation. Dès qu'une trottinette rentrera dans une zone à vitesse limitée, il sera impossible de dépasser les 10 km/h.

En outre, la mairie a enfin décidé d'interdire la circulation des trottinettes électriques sur les trottoirs, dans les parcs et les jardins de la ville. Les trottinettes électriques ne sont pas les seules à être dans la collimateur de l'Hôtel de ville. La mairie va lancer un appel d'offres afin de limiter le nombre d'opérateurs de scooters électriques dans la capitale. Sur les cinq déjà présents, deux ou trois seulement seront sélectionnés et autorisés à poursuivre leurs activités.

Source : Le Figaro