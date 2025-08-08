Voici l’avion espion autonome qui traque les satellites espions depuis l’espace (vidéo)

Les technologies d’espionnage atteignent un nouveau palier. Cette fois, ce ne sont plus des drones miniatures ni des micros optiques qui intriguent les experts. Une mission confidentielle vient de franchir l’atmosphère pour observer… ceux qui observent déjà.

Depuis plusieurs mois, la course à l’espionnage technologique s’accélère à un rythme inédit. En Chine, des ingénieurs ont récemment conçu un micro sans son ni fil, capable d’écouter à distance grâce à un simple rayon lumineux. Dans le même temps, un drone miniature en forme de moustique a été révélé, capable de pénétrer discrètement des zones sensibles. Ces innovations illustrent une nouvelle stratégie : surveiller sans être vu, écouter sans être entendu. Dans ce contexte de tensions technologiques croissantes, une initiative venue du ciel attire aujourd’hui l’attention.

Le 17 juillet 2025, un petit avion spatial baptisé Aurora a décollé depuis une piste classique en Nouvelle-Zélande. Conçu par Dawn Aerospace, ce véhicule sans pilote a atteint 20 000 mètres d’altitude, à la limite de l’espace. À son bord, un système optique très spécial nommé Morning Sparrow. Son rôle : détecter, suivre et photographier des satellites espions en orbite très basse. Ce type d’appareil devient de plus en plus courant dans le domaine militaire, où il permet de collecter des données sensibles en temps réel, souvent de manière furtive.

L’avion Aurora capte les satellites furtifs depuis la haute atmosphère

Une fois à la bonne altitude, Aurora a activé sa charge utile. Morning Sparrow combine deux capteurs, l’un à champ de vision étroit, l’autre plus large, pour capturer des images stéréoscopiques des objets orbitant à très basse altitude. Grâce à un traitement embarqué, ses données sont analysées en temps réel. Ce dispositif permet de repérer rapidement les satellites envoyés discrètement dans l’espace, parfois sans préavis. Une réponse concrète à la multiplication des micro-satellites lancés pour des missions de surveillance temporaires, souvent invisibles aux capteurs traditionnels.

Cette approche offre une solution flexible, rapide et réutilisable, avec un décollage depuis n’importe quel aéroport classique. Contrairement aux télescopes ou satellites fixes, Aurora peut intervenir à la demande et revenir au sol pour une nouvelle mission. Ses créateurs estiment qu’un tel système pourrait devenir un atout clé pour le renseignement spatial. À une époque où même les moustiques peuvent devenir espions, surveiller l’espace en direct n’a plus rien de science-fiction. C’est désormais une nécessité.