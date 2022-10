Des nouvelles des Galaxy S23 et S23+, les smartphones Samsung concernés par Android 13, c’est le récap’ de la semaine

Le leaker OnLeaks lève le voile sur le futur design des Galaxy S23 et S23+, 12 smartphones Samsung bénéficieront de la mise à jour d’ici la fin de l’année, Disney+ se braque contre la chronologie des médias, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous explique comment activer les fonctionnalités cachées de Windows 11 et on vous en dit plus sur la fiche technique des futurs des Galaxy S23 et S23+. On vous dévoile également la liste des 12 smartphones Samsung qui bénéficieront de la nouvelle version Android 13 et on fait le point sur le bras de fer qui oppose les chaînes de télévision aux plateformes de streaming face à la chronologie des médias.

Chronologie des médias : Disney+ se rebelle

La chronologie des médias, qui contraint les plateformes de streaming à attendre 17 mois après la sortie d’un film au cinéma pour le diffuser, fait toujours débat. Si les chaînes de télévision telles que TF1, M6 ou encore France Télévisions soutiennent le nouvel accord, Disney+ se rebelle. En effet, la firme américaine a menacé de ne plus sortir aucun de ses films au cinéma et de les diffuser directement sur sa plateforme de streaming.

Des braqueurs s’emparent de 150 000 euros grâce à un mini-drone

C’est à Reims qu’un groupe de braqueurs est parvenu à dérober 150 000 euros dans un distributeur de billets en mai dernier. Comme le rapportent nos confrères du journal du Dimanche, les enquêteurs ont utilisé les bandes des caméras de vidéo-surveillance pour découvrir le mode opératoire original utilisé par les voleurs. Les quatre cambrioleurs français ont en effet utilisé un mini-drone pour s'introduire dans le local technique via l'aération pour l'ouvrir de l’intérieur.

Activez les fonctionnalités cachées de Windows 11

La mise à jour 22H2 de Windows 11 s’accompagne de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Cela étant dit, certaines d’entre elles sont cachées et il vous faudra les trouver pour les activer. Dans notre actu dédiée, nous vous expliquons la démarche à suivre pour activer et profiter les nouvelles fonctions de Windows 11 si vous ne souhaitez pas patienter jusqu’à l’arrivée de la deuxième partie de la mise à jour.

Ce que l’on sait des Galaxy S23 et S23+

S’il faudra attendre encore plusieurs mois avant le lancement des Galaxy S23 et S23+, de nouveaux rendus ont levé le voile sur le design des futurs smartphones. C’est le leaker OnLeaks qui a partagé de nouvelles images des deux futurs appareils haut de gamme de Samsung. Design, batterie, écran, photo, on vous dit tout ce que l’on sait des Galaxy S23 et S23+.

Android 13 : votre smartphone Samsung recevra-t-il la mise à jour en 2022 ?

La nouvelle version Android 13, qui a pour but de corriger les problèmes de fluidité de l’interface, arrivera d’ici la fin de l’année 2022. Nos confrères de SamMobile ont levé le voile sur la liste des 12 smartphones Samsung qui bénéficieront de la mise à jour. Nous avons ainsi découvert que les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra seront les premiers à en bénéficier, suivis par les Galaxy S21E, S21, S21+ et S21 Ultra, mais également les récents Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 et enfin le Galaxy A53.

Nos tests de la semaine

MateBook X Pro 2022 : le meilleur ultra-portable du marché

Vous êtes à la recherche d’un ultra-portable performant et élégant ? Le MateBook X Pro 2022 pourrait vous séduire. Ce PC est sans aucun doute le meilleur ultra-portable actuellement disponible sur le marché. Joli design, châssis impeccable, écran de qualité et bonne autonomie, Huawei propose ici un PC portable haut de gamme d’excellente qualité. On regrette seulement que le fabricant chinois ne propose pas de version moins chère avec Intel Core i5.

Asus Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) : le meilleur PC pliable du monde

Asus propose ici un PC pliable unique dont on adore la polyvalence PC/tablette. Si le Zenbook 17 Fold OLED est malheureusement trop cher, on adore son écran pliable 17’3 OLED, son processeur puissant et sa belle finition. On regrette malgré tout l’absence de stylet et on aurait apprécié davantage de ports Thunderbolt. Si vous êtes prêts à dépenser 4000 euros, le Zenbook 17 Fold OLED est le meilleur ultraportable pliable actuellement disponible sur le marché.

iPhone 14 : des nouveautés trop discrètes

L’iPhone 14 est un produit de qualité au joli design, et aux bonnes performances générales. On apprécie qu’Apple ait amélioré l’autonomie, et on adore la qualité des photos en pleine lumière. Cela étant dit, nous avons été déçus lors de notre test de constater le manque d’innovation. Les vraies évolutions sont réservées aux modèles Pro et Pro Max. On aurait apprécié également que la charge soit plus rapide.

