Android 13 : voici la liste des smartphones Samsung qui recevront la mise à jour en 2022

On s’attend à ce que de nombreux smartphones de Samsung reçoivent la nouvelle mise à jour Android 13 d’ici la fin de l’année, et on sait désormais tous les modèles qui devraient en bénéficier.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que la nouvelle mise à jour du système d’exploitation de Google Android 13 est disponible sur les smartphones Pixel, mais d’autres fabricants ont déjà commencé à la déployer sur leurs propres appareils, comme le fabricant chinois OnePlus sur son OnePlus 10 Pro.

On attend toujours que Samsung, qui était jusqu’à présent historiquement un des premiers à passer à la nouvelle version, déploie la mise à jour sur ses propres smartphones Galaxy. Nos confrères de SamMobile ont réussi à obtenir la liste de tous les appareils du géant coréen qui recevront la mise à jour avant la fin de l’année.

12 smartphones Samsung vont recevoir Android 13 avant la fin de l’année

D’après SamMobile, ce ne sont pas moins de 12 smartphones qui recevront la nouvelle mise à jour d’ici le début de l’année prochaine. Sans surprise, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra devraient être les premiers à en profiter, mais ils seront rapidement suivis par les Galaxy S21E, S21, S21+ et S21 Ultra de l’année dernière.

Du côté des smartphones pliables, on s’attendait évidemment à ce que les récents Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 soient mis à jour vers Android 13 avant 2023, mais ils ne seront pas les seuls à en profiter. Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 devraient eux aussi recevoir la nouvelle version avant la fin de l’année.

Enfin, un autre appareil pourrait également être invité parmi les grands : le Galaxy A53. Il s’agirait du seul smartphone de milieu de gamme de Samsung à être mis à jour vers Android 13 en 2022. Pour rappel, la nouvelle version Android 13 arrivera évidemment sur tous les smartphones avec la nouvelle surcouche maison du fabricant : One UI 5.0. Cette dernière devrait apporter quelques nouveautés intéressantes, mais surtout corriger les problèmes de fluidité de l’interface pour enfin se mettre au niveau de la concurrence.

Source : SamMobile